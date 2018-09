Omar De Felippe brindó unas pocas tras el triunfo de Newell's Old Boys ante Atlético Tucumán por penales.

"Sabíamos que si no teníamos precisión iba a ser difícil entrar al área. Tiramos muchos centros a las manos de Luchetti, que era un peligro porque saca muy bien. Dos delanteros que se chocan y siguen. No queríamos volver a sufrir lo que nos pasó el partido pasado", remarcó.

De Felippe se refirió entonces al partido que Newell's perdió contra Atlético Tucumán por la Superliga. "Un partido medianamente ordenado, tranquilo y en una pelota que llega por una diagonal lejos del arco nos hace perder el partido", expresó el director técnico de La Lepra.

De Felippe mencionó el ánimo que lo invadió durante esta especie de revancha que hoy le dio la Copa Argentina.

"Podés hacer cosas buenas, pero si no se gana no sirve de nada. Este triunfo sirve para que los pibes vuelvan a tener confianza. Hay que tratar de perfeccionar lo que hacemos. Este equipo no es para que no hayamos ganado ningún partido en el torneo, como nos tocó ahora, pero hay que afrontar lo que viene".

Y en ese sentido, agregó: "El partido que viene es terrible. Es bueno que este partido haya terminado así porque tenemos muy buenos jugadores".