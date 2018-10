El fin de semana sin fútbol oficial les da aire a los equipos que vienen mal para intentar recomponer sus líneas. No siempre es bueno jugar inmediatamente después de una derrota. Cuando no se encuentra la línea, cuando los vaivenes son evidentes, lo mejor es tener unos días más para entrenar variantes. Para eso son las prácticas. Y este Newell's de Omar De Felippe necesita claramente de ellas para construir una estructura confiable. No sólo porque pronto se jugará el clásico de cuartos de final de Copa Argentina sino, fundamentalmente, porque tiene que empezar a sumar fuerte para el promedio, pensando en esta temporada pero sobre todo en la que viene. En la cancha se ve claro que el técnico no redondea un once que salga de memoria y brinde garantías y una muestra es que en este segundo semestre nunca formó de la misma manera. En algunos casos por lesión, pero en la mayoría por decisiones tácticas buscando cambiar el rumbo.

De aquel primer encuentro, 3-0 ante Defensores Unidos por Copa Argentina, al último leproso ante Colón hubo 5 jugadores distintos, casi la mitad del equipo. Eso tuvo que ver con los que llegaron muy sobre la fecha de inicio de la competencia pero también con modificaciones por motivos futbolísticos.

Por ejemplo, el técnico en los últimos cuatro encuentros mantuvo los mismos nombres en la línea de 4, inclusive después de la recuperación física de Teodoro Paredes. ¿Seguirá así, teniendo en cuenta el regalo del gol de Colón en la última derrota? Bernardello entregó muy mal la pelota en la salida y mientras Chancalay y Piris van saliendo, sólo el sabalero se da cuenta del cambio de la recuperación de Zuculini. El lateral leproso nunca volvió y por eso el volante local definió solo ante Aguerre. De Felippe quedó muy molesto por este error infantil que costó un partido y por eso habrá que ver qué pasa.

No sólo el zaguero paraguayo espera una nueva chance sino Franco Nadalín, el otro marcador derecho que tiene el plantel y fue suplente en Santa Fe.

También en los últimos cuatro partidos, De Felippe apostó por la dupla de doble volantes centrales Bernardello-Sills, pero el mismo DT alertó que no quedó satisfecho y que encima ya probó todas las variantes ahí. Es cierto. La dupla Bernardello-Rivero fue la más constante antes y hasta jugó con los tres ante Vélez, cuando sorprendió con esa apuesta que fracasó y debió modificar en el complemento. Pero las declaraciones del entrenador hacen pensar que puede haber una nueva búsqueda. ¿Ensayará un cambio de esquema? Nunca bajó del llamado doble 5, pero...

¿Y si eso se altera, también sufrirá variantes la línea de tres volantes que juega por delante? En este punto, De Felippe va cambiando figuritas de tres jugadores para dos lugares. La rotación de las últimas cuatro fechas encontró indistintamente a Figueroa, Formica y/o Fértoli entre los titulares, mientras que se mantuvo entre los once Joel Amoroso. Luis Leal, con sus intermitencias, fue siempre el 9 titular hasta que se lesionó y le dejó el lugar a Lisandro Cabrera. Mientras que en el arco, el técnico parece estar tranquilo con la respuesta de Aguerre y sabe que Ibáñez también es una buena opción.

Newell's tuvo una pequeña primavera entre la clasificación a 8º de Copa Argentina y Lanús y por eso varió poco en 4 partidos, pero la última caída volvió a encender las alarmas. De Felippe tiene más tiempo para ensayar. ¿Cambia?