Omar De Felippe no se va por la tangente. El entrenador de Newell's no duda en sentar postura y responder con firmeza y hasta con dureza cuando lo cree pertinente. Y tras el entrenamiento de hoy de cara al partido del sábado con Lanús lo dejó en claro. Sin pelos en la lengua. Incluso desafió a los periodistas que acudieron a la conferencia de prensa luego de que cuestionen sus argumentos para armar el equipo.

"Tengo el derecho a elegir a los que creo que están mejor", le contestó a los periodistas ante algunos cuestionamientos sobre la alineación del equipo.

Además, el técnico rojinegro sostuvo que "se valora a cuenta gotas lo que están haciendo los chicos, laburan todos los días para cambiar esta realidad".

Consultado sobre las declaraciones del paraguayo Alfio Oviedo, quien contó que no accedió a jugar en reserva porque llegó a Newell's para jugar en primera, afirmó: "No las vi, pero hace alrededor de tres partidos le pregunté si quería jugar en reserva para agarrar ritmo futbolístico porque venía de otro lugar pero me dijo que no y lo entiendo". En ese sentido aclaró que Oviedo "no" estará entre los concentrados para el partido del sábado y aseguró que en su plantel "no hay castigados". "Tengo derecho a elegir a los que creo que están mejor", aseveró. Y continuó: "El otro día les abrí la práctica y subieron videos de los dos goles que hizo Oviedo en un cinco contra cinco y no los siete que hizo (Lisandro) Cabrera".

También dejó en claro que está cansado de que le pregunten si va a continuar en el club después de cada partido. En ese sentido desafió a los periodistas presentes a que le "pregunten lo mismo cuando gane tres partidos".

"¿Si perdemos me voy a ir? No. Cuando gane tres partidos preguntame si me voy a ir, porque me venga a buscar algún equipo. Yo apoyo a este equipo a morir", agregó.