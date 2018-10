Omar De Felippe no es un técnico que se ponga el casete. Y a horas de conocerse que Central será rival de Newell's en los cuartos de final de la Copa Argentina, y aún sin saberse cuándo se jugará, no le esquivó al tema y tuvo definciones contundentes. "A mí lo que más me interesa es jugarlo. Ojalá podamos ganar ese partido, pero también lo que más me interesa es que la gente que va a la cancha vuelva a la casa", sorprendió el entrenador leproso.

"Hay que ser inteligentes para ver dónde se va a jugar este clásico", señaló, al tiempo que agregó: "hay que ver si hay que viajar, a dónde, si hay que ir con seguridad", al tiempo que sentenció que si hay un sorteo, "hay que bancársela e ir a jugar donde nos toque, donde se decida. Si hay sorteo hay que bancarse el resultado".

Consultado sobre cuál sería el mejor escenario a su criterio, argumentó: "En el lugar que sea más seguro y con gente de ambas parcialidades. De una vez por todas creo que nos tenemos que darnos cuenta que esto es fútbol, que todos queremos ganar, pero que la vida es más importante que cualquier partido. A mí después de haber pasado por muchas cosas entendí el valor de la vida".

Y enseguida agregó: "Quiero que se juegue con gente de las dos parcialidades y que cuando se termine el partido algunos seguramente estemos contento y otros tristes, pero que entendamos que no deja de ser un partido de fútbol que todos queremos ganar. Hay que empezar a tranquilizarse, entiendo como se vive acá, pero no hay que perder la calma y entender que es un partido de fútbol".

Respecto al hecho de que Central no aceptaría jugar el domingo 14, porque el lateral Alfonso Parot fue convocado a la selección chilena, y no jugaría en esa fecha. "¿Por un jugador? no lo sabía. Yo no me quiero poner a opinar sobre lo que pienso cada uno, pero creo que la organización va más allá de un jugador o dos, sea de Central o de Newell's. No me quiero poner a opinar de algo que no me corresponde, pero si la organización es sería tiene que ir más allá. Me interesa más la seguridad, el lugar dónde se juega y que la gente que va a ver un partido de fútbol vuelva a su casa, que si un jugador juega o no".

Sobre el hecho de que para algunos dirigentes el partido ya se ha comenzado a jugar, sentenció: "Es probable. Respeto como se vive el clásico, y siempre le manifiesto a los muchachos que me gustaría vivir un clásico de adentro, porque es inusual como se vive acá, creo que no se vive en ninguna otra parte con esta pasión, pero tengo que mantener la calma y enfocarme en el funcionamiento en el equipo, y en que los muchachos piensen en Colón y en trabajar".

Por último, también se refirió al partido del próximo lunes ante el sabalero, pro una nueva fecha de la Superliga, y al respecto señaló: "es un escenario complicado, ayer quedaron fuera de la Copa Sudamericana, es una lástima, y veremos el equipo que juega también. Tiene jugadores de experiencia, y cuando estos equipos quedan afuera de un certamen continental se quieren reivindicar cuanto antes. Tienen una localía y trataremos de hacer un partido inteligente y esperemos que lo podamos ganar".