El DT leproso Omar De Felippe camina por la cuerda floja de la continuidad al frente del primer equipo leproso. La derrota durísima a manos de Central en el clásico eliminatorio de ayer lo dejó al entrenador rojinegro envuelto en un mar de dudas respecto al futuro. Es una gestión que nunca llegó a consolidarse y que encima sufrió un mazazo inapelable en el cruce copero en Sarandí. "Trabajo de esto. Si por perder un par de partidos me tengo que ir... Creo que nos tendríamos que quedar sin técnicos en este fútbol. Los jugadores están muy golpeados, pero la vida es así macho. Te rompés el culo y salís adelante y te levantás, caso contrario no podés estar en esto", dijo en rueda de prensa en Sarandí.

De Felippe planteó su deseo de capear el temporal y seguir, pero dejó supeditada su continuidad a la reunión que mantenga hoy con la dirigencia rojinegra. Y todo indica que estaría casi con un pie afuera, aunque ningún dirigente anoche se animó a ratificarlo o anunciar su salida del Parque.

Newell's, además de todavía estar conmocionado por el porrazo del clásico, tiene que afrontar el compromiso exigente del domingo por la Superliga, donde debe visitar al líder arrollador Racing, del Chacho Coudet. Y si el DT no es separado de su cargo tendrá su última vida en el Cilindro de Avellaneda. Ese sería el pensamiento dirigencial a pesar del hermetismo de anoche. Así el escenario es que si el DT llega a Racing no habrá otra oportunidad si el resultado es una derrota.

El plantel entrenará hoy en Rosario y se resolverá si ante Racing De Felippe dirige al equipo. "Central nos lastimó de la manera en la que pensábamos que lo podía hacer, porque apostó a eso y tuvo sus réditos. En el segundo tiempo las expulsiones fueron inexplicables. La derrota fue justa porque si no aprovechás lo que tenés y el rival sí lo hace te toca perder", expresó.

"Por ahora sigo, esperemos que llegue a Rosario y te digo. Ahora nos vamos a concentrar y a preparar el partido contra Racing. Claro que tengo ganas de seguir", dijo un apesadumbrado De Felippe valiente para enfrentar los micrófonos.

"Llegaremos y analizaremos, pero estamos tranquilos. Obvio que el ambiente no será el mejor porque nos ganaron y encima acá se viven las cosas de una manera muy distinta a otros lugares", agregó.

"Los pibes se tienen que sentir más importante. No te podés quedar con jugadores menos. No sé si falló el tema de la experiencia. El equipo no estuvo mal, pero no aprovechamos las situaciones y nos ganaron bien, con las armas lícitas que tuvo el rival", indicó.

Y concluyó: "Es una lástima porque habíamos hecho una buena copa teniendo en cuenta la historia de Newell's en este torneo. Es difícil perder un clásico. Tuvimos 6 o 7 minutos de distracciones y las expulsiones fueron inexplicables".