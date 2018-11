De Felippe: "Por ahora continúo, yo las ganas las sigo teniendo"

El entrenador de Newell's Omar De Felippe dijo que "por ahora" se mantiene con fuerzas para continuar en el cargo y que en su cabeza ya tiene que "preparar el partido del domingo ante Racing", luego de la eliminación a manos de Central de la Copa Argentina en cuartos de final.

En una no muy extensa conferencia de prensa, De Felippe respondió con respuestas más bien concisas a cada requisitoria.

Cuando lo consultaron sobre si tenía fuerzas para continuar en el cargo respondió: "Sí, por ahora sí, cuando llegue a Rosario te digo".

Conferencia de prensa de Omar De Felippe



Acerca de si tenía pensado reunirse con la dirigencia señaló: "Recién vino Cristian (el vicepresidente D'Amico). Pero ahora vamos a concentrar y preparar el partido con Racing".

>> Leer más: Los hinchas rosarinos consideran que el DT que pierde debe renunciar

De Felippe consideró que la derrota ante el canalla "fue justa, porque cuando vos no aprovechás las que tenés y el rival saca réditos de tus falencias pasa esto. El equipo no estuvo mal, pero no aprovechamos y nos ganaron bien con las armas lícitas que tienen que tener".

Sobre cómo se seguía en el torneo el DT dijo: "Hay que trabajar, daremos lo mejor, pero no jugamos. Los pibes se tienen que sentir más importantes".

>> Leer más: Central es el dueño del clásico y la fiesta

Después dejó traslucir su enojo con algunos de sus jugadores al ser consultado por los motivos de las expulsiones: "Por el motivo que sea, no te podés quedar con uno menos" en estos partidos.

Cuando le preguntaron si tenía ganas de continuar en el cargo puso énfasis en su respuesta: "Y cómo no, hasta ahora sí, Veremos la respuesta (de los dirigentes) y después vemos. El ambiente cuando lleguemos a Rosario no va a ser bueno. No ganaste y acá las cosas se viven muy distintas a otros lugares. Vamos a pensar en entrenar mañana y en recuperar a estos pibes que están muy mal".