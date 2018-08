En rueda de prensa tras el encuentro en el Parque, De Felippe consideró esta noche que "el partido en líneas generales me gustó. Creo que mostramos una forma muy distinta a los que hicimos con Vélez. Cometimos algunos pequeños errores que elos aprovecharon muy bien. Una pelota perdida por Piris en ataque donde Independiente nos lastimó de contra. La segunda una desgracia, un rechazo defectuoso que le quedó al delantero (Gigliotti). Pero me gustó la agresividad que tuvo el equipo para ir a buscarlo, que es lo que estábamos buscando".

"Trabajamos en todos los aspectos. Hablamos con los chicos, tenemos que entender siempre contra quién jugamos. A veces nos gusta salir jugando desde abajo, tenemos una presión alta y jugamos la pelota sobre la presión. Estamos tratando de que los chicos nuevos entiendan cómo se juega acá también. Y un equipo como Independiente, con jugadores rápidos, con espacios te lastiman mucho. Pero estoy conforme por cómo encaramos el partido", amplió el DT leproso.

"El partido que jugamos era tratar de sacarle la pelota, como lo hicimos gran parte del partido, podríamos llegar a lastimarlo. Si no lo hacíamos, cuando quedaban espacios nos iban a complicar. Así vino el gol, por imperfecciones en ataque, por malas descargas. Hay que estar atentos en eso, nos faltó saber manejar el ritmo del partido y no todas las pelotas que teníamos terminarlas en ataque. Es cuestión de tiempo y de confianza".

Sobre cómo había visto el ingreso de Formica señaló que "bien , habíamos hablado con él. Pero lo que más me interesa en este períoo es que no se lesione. Le va a servir mucho al equipo por lo que irradia, porque es un referente. Esperamos que se ponga muy bien porque puede ser de mucha utilidad para todos. También hay que tratar de ayudarlo, porque no toda la responsabilidad puede recaer en él".