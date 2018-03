De Felippe: "Me gustaría ver un equipo más agresivo"

Uno de los déficit que debe resolver el DT es la poca eficacia en la red. Hace 4 partidos que Ñuls no convierte.

Con paso presuroso llegó al salón de conferencia de prensa del Coloso. Se sentó y se explayó por espacio de diez minutos sobre las sensaciones en su primera semana al frente de Newell's. Omar De Felippe había culminado un rato antes el entrenamiento de fútbol en el estadio. "Ver un equipo más agresivo", respondió el técnico ante la consulta de qué señales le gustaría que diera el conjunto leproso en el partido del lunes por la noche ante San Martín de San Juan en el Coloso. Tal cual manifestó el día que fue presentado, sostuvo que no existen fórmulas mágicas y que se requiere de "paciencia" para desarrollar el fútbol que pretende durante el mayor tiempo posible. "Arriesgar", "ir para adelante" y "plantear el juego allá arriba", son los conceptos que vertió el flamante entrenador.

¿Qué evaluación hacés de esta primera semana como técnico de Newell's?

Estamos muy contentos con la predisposición y el compromiso de los chicos para mejorar esta situación en la que no se sienten cómodos. Quieren salir de este momento en que las cosas no les salen.

¿Cómo trabajaste para acompañar a Leal, que en la etapa anterior aparecía un poco solo?, ¿Fértoli y Torres son delanteros según tu mirada o alguno de los dos cumpliría una función más vinculada al mediocampo?

Estamos viendo. Tenemos que equilibrar el equipo. Hoy hicimos una práctica de fútbol con algunos cambios. Trataremos de poner a los que están mejor para afrontar este momento. Seguiremos trabajando y que los chicos se convenzan de que esta no es la realidad de Newell's. Hay que tratar de hacerse fuertes de la cabeza más que nada, y los que estén mejor irán adentro de la cancha.

¿Se verán grandes cambios en cuanto a nombres y al esquema en relación al partido contra Banfield?

Lo estamos evaluando. No creo que haya grandes cambios. Tampoco tenemos un plantel demasiado grande para arriesgar y que algunos chicos asuman esta responsabilidad. Hay que tener mucho cuidado con los chicos. Este es un momento en el que los que entren a la cancha tienen que estar convencidos de que el partido que viene es muy duro. Debemos jugarlo con fe y enfrentarlo de la mejor manera.

¿Cómo imaginás el encuentro y de qué manera piensa jugarlo Newell's?

El partido, como todos, es complicado. En este fútbol no hay un equipo, o un partido, en el cual se pueda pensar que será fácil. Lo principal fue tratar de fortalecerlos mentalmente. Es lo que intentamos desde que llegamos, hablando mucho con ellos y tratando de que los grandes, que son los que tienen más batallas, puedan asumir esa responsabilidad y no así los chicos.

¿Qué señales te gustaría que dé el equipo en su primer partido teniendo en cuenta que llevás muy pocos entrenamientos?

Que esté convencido en lo que tiene que hacer. Eso es lo que hoy me ocupa. Que tenga una idea clara de cómo y dónde, y a partir de ahí salir a buscar. Somos locales, esta es una cancha difícil para el que viene, por lo tanto hay que sentirse importantes y ganar esa confianza que necesitamos. Debemos tener paciencia, porque generalmente los cambios no son mágicos, las cosas no pasan de hoy para mañana. El cuerpo técnico debe contar con la tranquilidad necesaria para ir incorporando cuestiones que ojalá los jugadores las incorporen rápido y cambiar lo que viene sucediendo. Y ver un equipo más agresivo, que también es lo que me interesa.

¿Pudiste observar a San Martín de San Juan?

Sí, lo estuvimos viendo y lo conocemos. Le tocó perder de local el otro día, con un resultado abultado (4-0 ante Independiente). Hay algunos jugadores que están con lesiones, otro expulsado (Jonatan Goitia). Sabe salir rápido y trata bien la pelota. No hay que desesperarse ni dejar espacios. Quizás sea un partido parecido al de Temperley. Habrá que jugar con paciencia, sino podemos quedar expuestos a una contra o a dejar espacios que el rival pueda aprovechar. Y buscar los caminos para entrar.

Hablaste de paciencia, ¿pensás que eso es lo que le falta al equipo, además de manejar más la pelota?

Sí. Aparte de manejar la pelota, me gustaría que tenga más agresividad de la mitad para arriba. Eso es lo que estamos haciendo hincapié y hablando con los jugadores. Es posible que la inseguridad que uno tiene te lleve a asegurar demasiado el pase y a jugar mucho para atrás y dividir la pelota. Eso es producto de cuando no te toca ganar y el juego no te sale. Se pierde esa confianza y cuesta arriesgar arriba. Es lo que estamos hablando mucho con los jugadores, que nos animemos a plantear el juego allá arriba, a ir para adelante. Si sale, bien, sino lo perfeccionaremos con el tiempo.

¿Te encontraste con un panorama más complicado del que pensabas?

No. Era lo que pensaba. Generalmente cuando un equipo cambia de entrenador es porque las cosas no vienen bien. Nos tocó varias veces encontrarnos en esta situación. Lamentablemente esta es la realidad. Lo que sí me gusta es que veo una predisposición muy buena de los pibes. Están mentalizados para mejorar. Entienden la situación. Ojalá que podamos conseguir resultados positivos para que ellos puedan ir descargando un poco la mochila que les toca hoy asumir.

Durante tu presentación como técnico de Newell's mencionaste de lo importante que es mejorar el estado anímico de los jugadores, ¿hablaste de este tema con los referentes?, ¿es imprescindible el triunfo para levantar el ánimo del plantel?

Obviamente que sumar de a tres es muy importante para descargar un poco la presión. En esta clase de situaciones me apoyo y hablo mucho con el jugador grande. No le vuelco la responsabilidad a los chicos, porque en definitiva acá hay jugadores que tienen muchas batallas, muchos partidos en primera y son los que tienen argumentos para sostener este momento. Espero que se sientan importantes y que se animen. Después, si las cosas no salen, buscaremos las formas de mejorarla. Pero, de entrada, hay que animarse. Creo que van entendiendo y espero que en este partido lo podamos demostrar.

¿El camino es más complicado considerando que no tiene grandes referentes, como en su momento fueron Maxi Rodríguez o Scocco?

Trato de sumar referentes considerando los jugadores que están, viendo los que puedan asumir esa responsabilidad y que ellos se sientan fuertes. Generalmente no los elegís. Los ves y los considerás de acuerdo a la personalidad que tienen. Están Bernardello, Bianchi, Fontanini. Excepto Bernardello, los otros no tienen la referencia de haber jugado en Newell's, pero son jugadores con experiencia. Tratamos de apoyarnos en ellos y que se animen a asumir esta linda responsabilidad.