El técnico de Newell's, Omar De Felippe, se mostró molesto tras la derrota ante Independiente. Es que el entrenador dejó en claro que pese a "jugar un buen partido", los "errores" terminaron condenando nuevamente a su equipo y lo dejaron con las manos vacías. "Nos cuesta tener eficacia, resolver algunas situaciones y siempre el error que cometemos termina en gol del rival", admitió el DT haciendo una lectura muy clara de lo que fue el partido.

"Jugamos un buen partido, pero los detalles de siempre y algunos errores nos dejan sin nada", argumentó el entrenador, quien no obstante valoró "el esfuerzo de los jugadores y el juego que hicimos", aunque sentenció que "también hay que tener en cuenta la falta de eficacia".

Respecto a cuál fue la idea sobre el desarrollo del partido, aceptó que como el rival está jugando dos torneos la idea era hacerlos correr: "Si teníamos la capacidad de sacarle la pelota y hacerlo correr, iban a sufrir. Pasó eso, pero no pudimos finalizar muchas de las jugadas que tuvimos en goles, esa es la realidad".

Sobre el significado que tiene para este equipo la ausencia del portugués Luis Leal, De Felippe no anduvo con vueltas. "Se extraña porque cuando está Leal el equipo tiene fortaleza y tiene finalización, y además el equipo juega para que él la tenga. Pero un equipo no gana ni pierde porque le falta un jugador, y si un equipo puede suplir la falta de ese jugador va a ir creciendo. No podemos quedarnos en lo que tenemos o en lo que no tenemos. Son estos jugadores, hay que seguir trabajando y al que le tocó entrar tendrá que hacerlo de la mejor manera", manifestó.

El DT tampoco dejó pasar por alto los errores que cometen sus dirigidos y que le cuestan puntos. "Son detalles, formas que ya tiene adquirido el equipo, que ha perdido mucho puntos, no de ahora sino desde hace mucho tiempo, por esos detalles, por errores, por distracciones, por cerrar mal una jugada, son cuestiones que tiene el fútbol y a veces te tocan y otras no, como le ha pasado hoy a Independiente, que no llegó tanto y ganó. Son momentos que te agarran bien y te sale todo, y cuando venís mal, los detalles que tenés terminan en gol en contra".

De Felippe también explicó que su intención con los cambios fue tener más presencia y peso ofensivo en el área rival. "Fueron para ver si podíamos hacer un gol. Pusimos delanteros para atacar, ir por afuera, por adentro, por todos lados, pero seguimos con la misma tendencia".