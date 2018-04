De Felippe, los chicos y la guerra

Recuerdos de la guerra. Omar De Felippe contestó las preguntas de los alumnos.

Marcelo Rubén Bustamante

Con motivo de haberse cumplido un nuevo aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el director técnico rojinegro Omar De Felippe, ex combatiente, concurrió ayer al Complejo Integral Educativo Newell's Old Boys para dar una charla al respecto para los alumnos de la institución. Fue un jugoso ida y vuelta de preguntas y respuestas que contó con la activa participación y respeto de los estudiantes.

De Felippe siempre que puede colabora con la difusión de la causa Malvinas, ya que fue uno de los héroes de nuestro país que siendo muy jóvenes participaron del conflicto bélico. El DT leproso estuvo junto al vicepresidente segundo Cristian D'Amico, el representante legal Lucas Grivarello y el entrenador de arqueros Alfredo Rodríguez.

Hace una semanas De Felippe abordó la cuestión de Malvinas en una charla con Ovación. Allí el actual DT leproso manifestó: "No tengo problemas en hablar del tema. Ya pasaron muchos años. Es algo que tuve la suerte de volver bien y poder proseguir con mi vida. No me hace mal hablar. Al contrario, uno trata de hablar en el momento justo. Es un tema que toco con mucho respeto porque hay mucha gente que quedó allá en Malvinas. Me propuse que cuando me pregunten tratar de recordar la gesta porque no tiene que quedar en el olvido. Es un poco homenajear a los que no están. Somos un país que a veces las cosas se nos pasan y nos olvidamos y hay muchos compañeros, compatriotas, que dejaron la vida por Malvinas". Y sobre lo que significa la guerra dijo: "Es algo que uno no le desea a nadie. Es algo muy duro que nos tocó vivir y lo llevamos con mucho orgullo. Yo actualmente estoy en contacto con muchos veteranos de guerra colaborando en lo que puedo".



La práctica



El objetivo para Newell's es encontrar una regularidad. Encomendado a ese trabajo está el DT Omar De Felippe, que deberá moldear un equipo que se le desarmó ante Tigre. Más allá de la victoria ante el Matador, las lesiones fueron las inoportunas protagonistas de aquella tarde. Pensando en el partido ante Atlético Tucumán, el domingo a las 15.30, De Felippe tendrá tres bajas. Un ausente será Brian Sarmiento, quien fue operado de una fractura en el tobillo izquierdo. El que tiene todas las fichas para reemplazarlo es Víctor Figueroa. Tampoco estaría Bruno Bianchi, por una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo, y de Varela, en primer orden, y Callegari saldrá su sustituto. Y Nelson Ibáñez seguiría en el arco porque es improbable que Luciano Pocrnjic se recupere de la sobrecarga en el aductor izquierdo.



