De Felippe: "En el entretiempo pensé que debía renunciar"

Buscó reacción. Omar De Felippe le reclama a Cacciabue. El ahora ex DT dijo que "había que cambiar de aire".

Buscó reacción. Omar De Felippe le reclama a Cacciabue. El ahora ex DT dijo que "había que cambiar de aire". Gustavo de los Rios

Omar De Felippe se despidió muy fastidiado con las "distracciones que cuestan goles". El entrenador además afirmó que "no se pueden ir 20 jugadores, se tiene que ir el técnico"

"Dejé de ser el entrenador de Newell's. Había dicho que cuando no viera respuestas me iba a correr y la decisión viene por ahí. Agradezco a todos los jugadores, dirigentes e hinchas por todo lo que nos dieron. Estamos igual que cuando agarramos al club, estamos en la misma situación. Hay que cambiar de aire", expresó anoche el ahora ex entrenador rojinegro Omar De Felippe, en la zona baja del estadio mundialista de Mar del Plata.

"En el entretiempo pensé que debía renunciar, aunque en el segundo tiempo el juego fue bueno. Porque se repiten las distracciones y los goles que nos hacen y eso te lleva a perder los partidos. No se pueden ir 20 jugadores, se tiene que ir el entrenador. Hay que cambiar de aire", aseguró.

"Cuando veo que el equipo no tiene respuestas, la cosa no va. Eso vi en el primer tiempo. Por eso aún ganando después me iba igual. Esta situación de empezar mal ya viene desde hace tiempo. La remontada del segundo tiempo nos gustó porque así es como hay que arrancar", indicó el DT.

"Me voy triste. Me hubiera gustado irme ganador. Cuando las cosas no se dan, lo mejor es correrse. Que cambie el discurso y ojalá los chicos respondan más que con nosotros", concluyó Omar en la despedida formal como entrenador leproso.