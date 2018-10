El entrenador de Newell's Omar de Felippe está enojado. El miércoles por la noche después de la caída del equipo rojinegro ante Estudiantes por 1 a 0 se despachó con una serie de reclamos hacia la AFA y la Superliga por los arbitrajes y el cronograma de partidos. Anoche en una entrevista televisiva continuó con las quejas y aclaró que después del clásico no se va.

"Vamos a ir a ganar el clásico. Y pase lo que pase, voy a seguir", aseguró De Felippe en una entrevista con el programa "De fútbol se habla así" de Direct TV luego de que el miércoles había hablado acerca de que si se tenía que ir si perdía con Central, se iría.

"Yo no me voy a ningún lado", insistió y agregó: "Vine acá a laburar. Pasa que en Rosario hay un grupo de periodistas que, si no meten el quilombo acá, lo meten en otro lado".

"Vamos a ir a ganar el clásico. Y pase lo que pase, voy a seguir"

El entrenador leproso se refirió además a la designación del árbitro que sería Patricio Loustau: "Acá ya están dando por hecho que Loustau dirigirá el clásico. Me sorprende que den cosas por hechas que todavía no pasaron".





>> Leer más: De Felippe estalló de bronca contra todos

>> Leer más: Don Omar se puso un límite





De Felippe además aseguro que lo que pasa con Newell's es consecuencia del voto en la elección del presidente de AFA: "Después del 38 a 38, Newell's quedó apuntado".

Embed #SeHablaAsiDIRECTV Omar de Felippe sigue enojado por el arbitraje de ayer en la derrota de Newell's contra Estudiantes y por cómo supuestamente perjudican a la Lepra.



Mirá lo que dijol. ¡Picante! pic.twitter.com/MNlQh5l0JR — DIRECTVSportsAr (@directvsportsar) 25 de octubre de 2018



Y recordó que el clásico no se jugó en fecha Fifa, que no se adelantó el juego con Argentinos (es tres días antes del clásico) y la situación del partido con Estudiantes: "Uno se pregunta qué pasa con Newell's. Nos suspendieron un partido con gente viajando por la ruta".