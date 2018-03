De Felippe, debut en la misión leprosa

"Sumar de a tres es muy importante para descargar un poco la presión". La reflexión de Omar De Felippe es la correcta para el momento que transita Newell's. Es lo que necesita el equipo para detener la ola de cuestionamientos que cosechó en el último tiempo, cortar la racha de resultados adversos y sacarse de encima parte del peso que arrastra desde hace varias fechas. Precisamente la ausencia de resultados obligó a que Llop tuviera que dejar el cargo antes de tiempo y Fabián Garfagnoli no pudiera dar pelea para ser el elegido, al menos por un tiempo. El ex Vélez tomó la responsabilidad de dar batalla en esta misión para nada sencilla, aunque no imposible. Sólo hace falta un buen resultado para levantar el ánimo y frenar el desequilibrio futbolístico. San Martín aparece como el rival justo —más allá de que tiene más puntos en la tabla— para que en la presentación del nuevo entrenador sea la ideal.

"Hay que tratar de hacerse fuertes de la cabeza más que nada", razonó el DT al hacer un diagnóstico de la enfermedad leprosa en un momento de incertidumbre y de rendimientos muy lejos de lo que podría brindar por la calidad de varios de los futbolistas con los que cuenta. El convencimiento es otra de las claves. No sólo modificar el pensamiento y recuperar la confianza extraviada, sino volver a creer en sí mismo para alcanzar la meta que pretende imponer De Felippe.

El DT recurrió a la experiencia. A los formados y que tienen mucho recorrido por las canchas, que saben afrontar este tipo de situaciones. "Lo principal fue tratar de fortalecerlos mentalmente. Tratando de que los grandes, que son los que tienen más batallas, puedan asumir esa responsabilidad y no así los chicos", explicó sobre la elección que realizó de nombres para salir a dar pelea esta noche ante los sanjuaninos.

De Felippe tomó el mando y se puso a trabajar el martes en Bella Vista. Con una energía renovada dentro del plantel, más allá del golpe que sufrió hace una semana frente a Banfield. Todo cambio oxigena el ambiente, al menos en las primeras semanas. Después todo dependerá de los triunfos que pueda conseguir para que esa renovación anímica se sostenga en el tiempo.

Llegó el momento del debut. De Felippe, el técnico al que la dirigencia sondeó a fines de diciembre para reemplazar a Llop y recién ahora se concretó, se presentará en el escenario leproso como el encargado de modificar el andar de Newell's. Un DT que llegó con buenos antecedentes y pergaminos para afrontar la misión del salvataje futbolístico.