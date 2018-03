En Bella Vista. De Felippe recién hoy entregará pistas certeras sobre el once titular.

En Bella Vista. De Felippe recién hoy entregará pistas certeras sobre el once titular. Sebastian Suarez Meccia

Omar De Felippe ordenó ayer otro ensayo táctico con el fin de seguir analizando a cada uno de los jugadores e ir armando el equipo que pondrá en su debut como DT de Newell's el lunes, a las 21.15, frente a San Martín (dirigirá Pablo Dóvalo). No hay definiciones aún sobre lo que tiene en mente porque en las formaciones que fue armando durante estos primeros entrenamientos fue variando, aunque hoy será el día de la práctica de fútbol formal en la que comenzará a definir al menos varios apellidos.

Ayer el DT ordenó un nuevo ensayo, aunque repartió pecheras mezclando nombres en las dos formaciones. Sin entregar demasiados indicios, más allá de que hay algunos apellidos que tienen un lugar asegurado: Ibáñez, Fontanini, Bernardello y Leal, por nombrar uno por línea. Quizás lo más llamativo fue que nuevamente en los dos conjuntos que armó no apareció Juan Ignacio Sills. Tampoco hubo ningún parte médico que indicara que no estuvo por alguna dolencia que llevara a pensar que por ese motivo no estuvo en acción.

Hoy por la tarde el plantel entrenará en el Coloso, donde De Felippe probará la formación que tiene en mente, y luego hablará en conferencia de prensa.

Por otro lado, cabe recordar que Luciano Pocrnjic sufrió un desgarro, de acuerdo a lo informado por el club, y no sólo se perderá el cotejo del lunes si no alguno más.