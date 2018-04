De cabeza a la Bombonera

Hernán Bernardello estaría disponible para visitar a Boca. Luis Leal sería baja, al igual que Bianchi, que sigue en recuperación de un desgarro

El domingo Newell's estará en los ojos del país futbolero. Justamente el equipo de Omar De Felippe llegará a la Bombonera para enfrentar al líder Boca con la frente alta por haber logrado ante Talleres una victoria terapéutica y revitalizadora (2-1) desde todo punto de vista. Si bien será un compromiso chivísimo ante el líder del campeonato, eso no quita que los rojinegros, con sus armas y astucia, puedan empiojarle la noche a Guillermo Barros Schelotto y compañía. Para ese cotejo hay que estar atentos a la posible disponibilidad de Hernán Bernardello, que ayer entrenó a la par de sus compañeros y está en carrera para estar presente en suelo xeneize. Mientras que es más difícil que llegue Bruno Bianchi, a pesar de su buena evolución, y tendría un pie afuera el portugués Luis Leal, que salió muy dolorido del cotejo ante el Tallarín.

La noticia positiva del entrenamiento de ayer es que el Cabezón Bernardello entrenó a la par de sus compañeros y realizó movimientos con los futbolistas que no jugaron ante Talleres. El aguerrido volante se repone de una distensión en el bíceps izquierdo y para no correr riesgos se optó por no utilizarlo ante Paranaense por la Sudamericana ni frente a Talleres. Claro que ahora tiene todos los boletos para estar disponible ante Boca. De no mediar imprevistos, habrá que ver si De Felippe lo manda a la cancha desde el inicio o prefiere que sume minutos desde el banco de relevos.

En tanto, Bianchi sigue en franca mejoría del desgarro en el bíceps izquierdo, pero la idea sería no apresurar su retorno y que le apunte al cotejo de la fecha siguiente, cuando los rojinegros reciban a Independiente en el Coloso, por la 25ª de la Superliga.

Claro que la gran preocupación que surgió tras el encuentro con Talleres fue la situación física de Luis Leal. Es que el portugués arrastraba una molestia por una fibrosis y antes de que termine el primer tiempo el pasado lunes sintió un "tirón" que lo obligó a salir. Hoy podrían surgir novedades en cuanto al grado de la lesión, pero todo indica que ya estaría casi afuera de lo que será la visita a La Bombonera. Esto obligará a Omar De Felippe a repensar cómo armar el ataque. Las opciones de centrodelanteros son Daniel Opazo, Alexis Rodríguez y Enzo Cabrera.

Desde lo anímico, la realidad es que la enorme victoria leprosa ante Talleres en el Coloso significó una verdadera inyección de energía positiva en el campamento rojinegro. Porque Newell's necesitaba entregar signos vitales tras lo que había sido la fallida incursión a Brasil.

Ese triunfo tuvo todos los condimentos para ser considerado un gran espaldarazo. Newell's hizo un gran primer tiempo en cuanto al juego asociado y se puso en ventaja (Víctor Figueroa), pero un grosero error del juez Patricio Loustau le posibilitó a Talleres llegar al empate tras un penal inexistente (facturó Santiago Silva). Encima se lesionó Leal. Pero en el complemento en base al amor propio y con las energías que le quedaban en la recámara, Newell's fue por todo en el final y llegó a la victoria agónica con el bombazo del debutante Jerónimo Cacciabue. Por eso el sabor especial del triunfo.

Ahora el escollo a saltar es nada menos que el único líder del campeonato. De Felippe buscará armar el equipo más competitivo posible para emparejar un trámite que nombre por nombre favorece a los xeneizes. Igual nadie gana por los apellidos y hasta David supo vencer a Goliat.