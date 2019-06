De arquero a arquera

"Con Vanina mensajeamos estos días. Sabía que no podía estar en el partido solidario pero quería que sepa que contábamos con ella. Me gusta su presencia en el arco, pero además tiene una técnica impecable que se vio claramente en el penal: los pies juntos y cuando sale la pelota hace un paso y carga todo el peso del cuerpo sobre la pierna; no sólo empuja con la pierna sino también con el brazo", dijo el patón sobre Vanina Correa, la arquera de la selección nacional que hoy juega contra Escocia en el Mundial de Francia. Y en cuanto al fútbol femenino agregó: "No le encuentro límites ni trabas. Debe seguir creciendo".