De aquel florista en El Churrasco

El Negro Zamora recordó que nació y se crió en zona norte, antes de ser ídolo de Newell's. "Frente a Parque Field, en barrio El Churrasco. Mientras jugaba en las inferiores vendía flores: me levantaba a las 4, me iba en tren a venderlas a San Nicolás y luego a entrenar. Llegué a cruzar todo Rosario, desde zona norte hasta Ovidio Lagos al 5000 en bicicleta, para ir a entrenar. Nunca fui un tipo rico, hice una buena diferencia cuando me fui a Cruz Azul, pero siempre que pude ayudé a otros. Cuando me fui a Madrid, a los 23 años, fue la primera vez que me subí a un avión y viví bien, pero no me llené de plata. En River tampoco. Hice malos negocios y viví una desgracia: a todos nos puede pasar y no se trata de terminar como Toresani", dijo el Negro, quien llamó a su amigo en Rosario, el abogado Juan Alcaraz, para pedirle que lo ayude a hacer algo con otros ex jugadores como él.

El abogado le dijo a Ovación que por ser amigo personal de Zamora y su familia se sumará al proyecto. "Todo está en pañales, pero empezaremos a sumar voluntades. Recién (por ayer) le preguntaron sobre el proyecto a Jorge Olarticoechea y lo apoyó. De eso se trata, de juntarnos".