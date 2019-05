El tenis en Rosario es una fábrica sin humo y podría decirse que la Asociación Rosarina (ART), la casa madre del deporte blanco en nuestra ciudad, es una asociación modelo. Desde hace cinco años fue la que más creció en el país, ya sea por la cantidad de competencias anuales, como también por jugadores involucrados y resultados obtenidos. En marzo de este año hubo elecciones y prácticamente renovaron los mismos miembros que vienen trabajando desde hace unos años. Se presentó una lista única con el aval de todos los clubes, lo que representa un claro apoyo a la gestión que viene realizando. Su presidente es Daniel Tramontini, quien destacó: "No creo que muchas asociaciones puedan tener un balance deportivo y económico como el nuestro".

¿Cómo está el tenis en Rosario y cuál es el análisis que hacen desde la ART?

El tenis en Rosario es un caso muy extraño, porque a diferencia de todas las Asociaciones del país que vienen sufriendo una importante merma tanto en competencias como en inscripciones, la ART no para de crecer. Una muestra cabal de esto es el campeonato interclubes que actualmente se está desarrollando. Esta competencia reúne a más de 1.700 jugadores nucleados en 240 equipos que representan a los clubes intervinientes. Probablemente esta cifra no dimensiona la magnitud del crecimiento, si no se la compara con la de hace 3 años, donde con la intervención 120 equipos ya nos posicionaba como una de las competencias más convocantes en esa época.

¿Tienen alguna cuenta pendiente?

Entre los temas pendientes de la ART y que venimos trabajando para tratar de resolverlos, figuran los campeonatos abiertos de nuestra asociación, ya que no contamos con canchas propias para desarrollarlos. En este punto dependemos de la cesión que nos puedan hacer los clubes y teniendo en cuenta que hoy el socio de cualquier club paga una cuota que es costosa, quiere y exige que las canchas estén disponibles para el uso propio. Es muy entendible, pero estamos trabajando para que el club que organice estos campeonatos, tenga un buen rédito económico y que con ello los dirigentes puedan brindar algunas mejoras a su institución. Estos campeonatos deben ser necesariamente atractivos para los jugadores y beneficiosos para los clubes.

¿Cuántas personas juegan tenis en Rosario y cuántos lo hacen a nivel competitivo y a nivel social?

Es un cálculo muy difícil porque la mayoría de los jugadores que vemos los fines de semana en los clubes no compiten, pero teniendo en cuenta que de acuerdo a un relevamiento hecho hace unos años donde sobre 7 personas que practican este deporte solamente uno lo hace a nivel competitivo, podemos estar en un aproximado de unas 25.000 personas que practican tenis en Rosario, de las cuales unas 3.600 lo hacen compitiendo en diferentes niveles de edad y categorías.

¿Qué objetivos persiguen desde la dirigencia?

Tenemos muchos objetivos y la mayoría de ellos se enfocan en brindarle a nuestros clubes afiliados y a los tenistas en general, un mejor servicio y que se sientan apoyados por esta Asociación. Tratamos de adaptarnos a los cambios que se producen cada vez más rápido. Hasta hace poco era impensado cambiar el formato de la Copa Davis, una competencia tradicional que se empezó a jugar en el año 1900 y mantuvo su esquema de juego durante más de 100 años y se desarrollaba durante todo el año. Este año se jugará en España solamente, con otro formato y durará solamente una semana. Impensado para muchos, pero real. Entre los cambios que lleva a cabo este consejo directivo para estar a tono con las demandas deportivas, hay uno que tuvo una aceptación impresionante entre los clubes y es el hecho de que nuestras reuniones las realizamos una vez en nuestra sede y la siguiente en alguno de los clubes afiliados, donde nos reciben los directivos y los jugadores referentes y nos plantean su realidad y los posibles cambios que podríamos hacer para mejorar sobre todo las competencias y el servicio. A la siguiente reunión analizamos todo en nuestra sede y a la próxima reunión ya estamos nuevamente en otro club, escuchando lo que nos proponen, o sea que no nos quedamos 13 personas entre 4 paredes tratando de resolver los problemas de 25.000 jugadores. Vamos al club y escuchamos, debatimos y si es potable, aceptamos los cambios que nos proponen. Muchas veces nos critican y tienen razón, pero abrimos la cancha y nos exponemos, sabiendo que desde el cambio de opinión y dentro de un debate respetuoso, surgen los consensos que nos han hecho crecer y que al día de hoy nos posiciona como la Asociación de Tenis más importante del país.

Todos hablan del interclubes de tenis, ¿cuál es el secreto de tanta convocatoria?

Es algo increíble, una competencia que fue tomando forma con la puesta en juego de varias copas, donde los jugadores se fueron sintiendo cómodos formando sus propios equipos y produjo un contagio en otros jugadores. Algunos clubes sintieron que también debían formar parte y se fueron sumando jugadores y equipos. Diría que la sumatoria de pequeñas cosas fue agrandando de tal forma el campeonato, que hoy nos llena de orgullo poder exponerlo a nivel nacional. Fue un contagio positivo. A esto le sumamos una fiesta con entrega de premios, donde concurren aproximadamente unas 350 personas y que este año ya tiene fecha y lugar. El viernes 28 de junio, en Terrazas del Paraná, celebraremos este nuevo récord de inscriptos y entregaremos los premios. En esta fiesta se hacen reconocimientos a jugadores, hay sorteos, shows en vivo y este año también se premiará al mejor club anfitrión del campeonato.

Por último, ¿Los chicos eligen el tenis como deporte o lo practican porque sus padres los inscriben en alguna escuela para que lo jueguen?

Te diría que en todos los países los deportes se expanden cuando hay algún referente a nivel mundial. En la época en que Guillermo Vilas asombró al mundo con sus logros, en Argentina el tenis explotó y fue un momento glorioso porque todos hablaban de tenis y querían jugarlo. Hoy la situación no es la misma, pero a la vez la tecnología hace que tengamos la posibilidad de ver a los mejores del mundo por TV y casi todas las semanas. Respondiendo a tu pregunta, creo que si bien todavía hay muchos padres que influyen para que sus hijos practiquen tenis, hoy los chicos lo están eligiendo porque lo ven practicar en sus clubes, en la TV y aparte les resulta más fácil conseguir un amigo para practicarlo. También hay otro aporte tecnológico para que esto suceda, ya que tanto las raquetas como las redes y las pelotas de tenis, se adaptaron para que puedan aprender más rápido, porque el peso y el tamaño están acorde a la contextura y la edad del que lo empieza a practicar. Para que esto sea actualmente un éxito, es muy importante recalcar el trabajo que vienen realizando los profesores de los clubes y academias, que se perfeccionan continuamente mediante cursos, para estar siempre con los últimos adelantos en la enseñanza.

Una comisión con experiencia

Daniel Tramontini está acompañado en la comisión directiva de la Asociación Rosarina de Tenis por César Pedemonte, vicepresidente primero; Cristian Laurino, vice segundo; Claudio Traglia, tesorero y Marcelo Velazquez, secretario. Los demás integrantes de la comisión directiva son Ricardo Nuñez, Vanesa Peña, Agustín Rodriguez Otero, Fernando Almeida, Pedro Cerruti, Mario Campagna, María Elizathe, Guillermo Bielmann y Juan Bua. El síndico es Raúl Korol y el síndico suplente Anibal Zarich. El coordinador general de actividades es Jorge Capella.