Daniel Passarella habló de su estado de salud y fue contundente

El ex futbolista y entrenador desmintió los rumores sobre un padecimiento neurodegenerativo: "Estoy bien y por suerte no tengo ninguna de esas enfermedades que dijeron"

"Puedo asegurarles a todos, incluso a los muchos amigos italianos, que estoy bien y que por suerte no tengo ninguna de esas enfermedades de las que ni siquiera sé el nombre. Solo tenía un poco de depresión, sí, porque todos hemos pasado por un mal momento, pero nada más", aseveró el Kaiser en diálogo con La Gazzetta dello Sport.

La familia de Passarella difundió el diagnóstico de la salud del ex futbolista

"A cualquiera le puede pasar estar triste y quién sabe cuántos millones de personas en el mundo se han sentido tan deprimidas como yo, pero de aquí es necesario ir más allá", amplió en la charla con el medio italiano.

También contó que su ex compañero de Fiorentina, Giancarlo Antognoni, se comunicó con él: "Recibí un mensaje de Gianca, porque él también estaba preocupado. Y le respondí 'no te preocupes, no pasa nada, porque Daniel sigue para muchos años'".

Passarella contó que fue invitado por Fifa a una reunión en el marco del Mundial de Qatar y que tiene pensado viajar a Italia. "Si no lo hago antes, vendré después de ir a la reunión de Fifa. Quiero mostrarle a mi hijo Luca y a mi sobrino Ignacio lo hermosa que es Florencia", destacó.

A principios de esta semana comenzaron a circular versiones que indicaban que el ex capitán del seleccionado argentino atravesaba un complicado momento de salud a raíz de dos enfermedades neurodegenerativas: Alzheimer y mal de Parkinson. Sin embargo, la familia emitió un comunicado en el que aclaró la situación del ex defensor central.

"Daniel está atravesando sólo un estado de tristeza con signos de depresión a raíz de la situación vivida durante la pandemia. Las circunstancias de haber estado alejado de sus amigos y de su actividad habitual, aunado a su problema de sordera contribuyó a aislarlo mucho más, perjudicando su estado de ánimo de manera esporádica", manifestaron.