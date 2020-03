D'Amico: "No decidí todavía si seré candidato a presidente"

En diciembre los rojinegros irán a las urnas para elegir a las futuras autoridades y el actual vice presidente Cristian D’Amico celebra la continuidad de la vida democrática en Newell’s, pero aún no resolvió si se presentará como candidato en la contienda electoral.

“No tomé ninguna determinación personal sobre si participaré como candidato en las elecciones. Y menos hoy porque tenemos que estar muy concentrados en lo que se viene por la pandemia, para tratar de hacer las cosas bien y que el club salga parado de la mejor manera. Para las elecciones falta mucho, son recién en diciembre. Hasta antes de la emergencia sanitaria la prioridad era sacar a Newell’s del fondo del promedio y tratar de lograr algún objetivo más. Se venía logrando, pero todavía falta. Hay que ver qué pasa en el futuro con los descensos, los promedios y el torneo mismo. Nosotros en agosto pasado arrancamos en zona de descenso y hoy le sacamos una buena cantidad de puntos al último de los tres que están perdiendo la categoría, por lo que estamos cerca de cumplir el objetivo. Esa era la prioridad. Pero hoy está claro que la prioridad es la salud de la gente y mantener al club de pie. Todas las energías están opuestas en pasar este flagelo de la mejor manera posible para todos.

Uno cree que el actual oficialismo, con aciertos y errores, buscará darle una continuidad al proyecto.

Esto realmente es muy desgastante. Necesitas tener el apoyo de la familia que es fundamental. Ser dirigente de Newell’s en los cargos importantes requiere de un compromiso al máximo. En mi vida personal siempre he sido así. Para mí no hay términos medios, no hay grises. Y desde que me ofrecieron ser dirigente de Newell’s preparé mi vida personal y comercial para estar abocado al club las horas que hagan falta. Con errores y con aciertos, porque uno siempre se equivoca. Lo importante es aprender de los errores. Hoy el club floreció de una manera importante, en las divisiones inferiores, el orden económico, la infraestructura, el servicio al socio y el plantel competitivo. A la decisión sobre las próximas elecciones no la tengo tomada y todavía no lo charlé con mi familia. Ellos también son conscientes del momento que atravesamos como país, sociedad e institución a la vez.

Hablás mucho del compromiso del dirigente de dedicarle todo el día al club.

El dirigente en los cargos altos tiene que estar dispuesto a dejar a un costado su vida personal y comercial para abocarse ciento por ciento al club. Me aboqué enteramente al club desde mi primer día de gestión en 2016 y doy todo con aciertos y errores. Tengo la consciencia tranquila. He soportado atentados, intento de asesinato y sin embargo acá estamos. Estoy convencido de que Newell’s está cada vez más cerca de tener un giro institucional para posicionarse como uno de los tres clubes más importantes del país. Vamos por ese camino y se puede lograr.