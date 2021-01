D'Amico apareció en el hotel donde concentra el plantel de Central en San Juan

Es que D’Amico fue invitado por Chiqui Tapia para presencia no sólo el encuentro final de la fase Complementación, entre Central y Vélez, sino también el que definirá el título, mañana, entre Boca y Banfield.

Damico Carloni 01.MOV

“Me invitó Chiqui Tapia como parte de la comitiva dirigencial y para mí es un halago. Me quedó a ver este partido de hoy también el de mañana”, le dijo D’Amico a La Capital cuando fue consultado, aunque se intuía por qué era, el motivo de su llegada. “Vine con Chiqui Tapia y me voy con él”, apuntó el directivo leproso, que casualmente ayer vivió un momento particular en su club tras las declaraciones del ya es secretario Juan José Concina, quien renunció con muchas críticas a la conducción del club del Parque.

Fueron unos cuantos minutos en los que D’Amico charló con Di Pollina y Carloni en la puerta del hotel Del Bono. Fue una conversación amable, entre colegas y, por supuesto, con muy buena onda. Si hasta incluso D’Amico se sonrió cuando Carloni lo chicaneó cuando le dijo “yo sabía que en algún momento te iba a ver gritar los goles de Central”.

Damico Carloni 02.MOV

Bromas al margen, el momento fue distendido, y más aún cuando a la charla se sumó Chiqui Tapia, quien junto a D’Amico subieron a los pocos minutos rumbo a las habitaciones. Se trató de un momento especial por la locura con la que se vive el fútbol en Argentina, pero no fue más que un encuentro entre dirigentes.