Dakarianos en el Albardón

La 2ª fecha del Campeonato Argentino de Navegación contó con mucha presencia de la región y sobre todo de pilotos que corrieron alguna vez el Dakar. La cita en el Albardón de San Juan sirvió para el regreso del sanlorencino Alejandro Fantoni, quien llegó a la bandera a cuadros de la última edición en Argentina, en 2018, junto al rosarino Charly Joffre, el baigorriense Leo Larrauri y el funense Fernando Imperatrice.

Fantoni no había vuelto a correr después de subir a la rampa de llegada del Dakar 2018 y en San Juan llegó 3º en cuatri 4x4 (Can Am 800). Pero no fue el único dakariano. También corrió en motos el casildense David Tieppo (10º en la general con Yamaha, 7º en su categoría y 2º en el campeonato), y el rosarino José Luis Locascio (junto a Iván Locascio, 6º en un Can Am UTV Maverick), quienes corrieron la edición 2014.

Y en navegación también compitió el rosarino Fernando Godoy (8º con Amarok), quien estuvo dentro de la organización del Dakar en varias ediciones y es un habitué en este tipo de competencias de rally raid.