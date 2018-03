Cursos de ruso acelerado para viajar al Mundial

En Rusia se habla poco inglés. Y sólo eso parece indicar que quienes decidan viajar al próximo Mundial deberán tomar clases del idioma nativo o estarán más desorientados que la selección argentina durante el amistoso contra España. ¿Se puede aprender algo de la lengua de Dostoievski y Vladimir Putin cuando ni siquiera se escribe con las mismas letras que el español? La profesora Irina Vagner, nativa de Rusia, asegura que sí a pesar de que lo reconoce tan complejo como el chino o el japonés. También responden afirmativamente a la pregunta desde los cursos abiertos a la comunidad que imparte la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Irina nació hace 42 años en Almaty, una ciudad con "las mejores manzanas del país", Kazajstán (en la ex Unión Soviética), un territorio con dimensiones como la Argentina, con inviernos de menos de 30 grados de temperatura y 30 de calor en verano. Esta licenciada en comercio exterior es descendiente de alemanes y rusos y no sólo habla ambos idiomas sino también kasajo, inglés y muy bien español, tras vivir en Argentina desde 17 años. En esta ciudad armó su familia con un rosarino, tuvo un hijo, Agustín, y comenzó a dar clases.

"Siempre tuvimos muchos alumnos. Descendientes de familias rusas, gente que trabaja en comercio exterior o estudiantes universitarios. Las edades son variadas, desde los 15 a los 70 años. Y ahora se agregan los interesados en ir a ver el Mundial, las clases empiezan en abril", dijo Irina, quien aseguró que en dos meses, asistiendo a una clase de dos horas intensivas, una vez por semana, se puede llegar al viaje con buenas ideas para comunicarse. Ahora bien, quien quiere optar por un curso básico de la lengua deberá extender las clases por tres años, en los que se trabaja más la oralidad que la escritura.

"Es importante caminar por las calles de Rusia y entender algo de sus carteles o cómo leer dónde está la entrada o la salida del subte, cómo pedir una comida. Frases básicas, no para hablar fluido pero sí para comunicarse con la gente y no sentirse como solo o perdido. Allá saber inglés no ayuda demasiado, como en otros países", aseguró la docente.

Para ella, adentrarse en la cultura rusa es contactarse con gente poco extrovertida. "Los argentinos hablan más, no sé si peor, pero allá usar malas palabras es poner al límite una relación, una puteada, siempre relativa a la mujer o a las madres, indica un conflicto serio. Ni en la cancha se insulta tanto ni existe una palabra como el "boludo" que acá se usa tanto. Siempre los alumnos me piden que les enseñe malas palabras pero yo me río y les explico que nos las enseño", dice Irina antes de aclarar que en Rusia prácticamente las mujeres no pisan las cancha, una situación que "sin dudas cambiará en el Mundial por ser un torneo internacional" .

El ruso se escribe en alfabeto cirilico (de 33 letras), uno de los más antiguos del mundo (es del siglo IX), creado en el imperio bizantino y con la última transformación importante durante la Revolución de Octubre de 1917. El país tiene dos equipos internacionalmente conocidos, el Spartak y el Dínamo, ambos de Moscú. Irina no conoce "al Messi" de esos equipos pero, junto a su colega Andrei Alciorov, prepara algunas palabras en relación al fútbol (ver aparte) porque según dice "no se trata sólo de enseñar una lengua sino de ofrecer un mensaje cultural".

Desde la UNR

La directora de la Escuela de Lenguas de la Facultad de Humanidades y Artes, Florencia Miranda, también le dio detalles a Ovación sobre las clases de ruso que se imparten en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y que comenzarán este mes "especialmente para quienes viajen" al Mundial.

"La Escuela de Lenguas además de tener la carrera de portugués, ofrece idiomas modernos, entre ellos el ruso, para todos los estudiantes de la UNR. Hace 34 años que se dictan estas clases. Son cursos anuales de dos años a los que asisten estudiantes interesados por la cultura, la política o cuestiones académicas que los ligan a Rusia", dijo Miranda. Se dictan en la Facultad de Humanidades (Entre Ríos 758).

Pero hay otros cursos abiertos a la comunidad (Clec) y con el ruso se comienza este mes. "Se dictarán los sábados, de 9 a 12, durante dos meses. Tres horas intensivas con una docente descendiente de rusos. Es un curso específico para viajeros, a partir de los 16 años y sin límite de edad. Los viajeros podrán leer cartelería, preguntar cuestiones básicas de turismo y conocer cuestiones de la cultura. Y, de acuerdo a los intereses, no se descarta que se sume vocabulario referido al futbol", dijo Miranda.