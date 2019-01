Fernando Zampedri aparece en el run run como posible candidato a emigrar. Siempre y cuando aparezca el dinero que pide Central: tres millones y medio de dólares. Ahora surge esta pregunta: ¿es conveniente que emigre a sólo ocho días del reinicio de la Superliga? La misma no emerge de la nada sino que también se la hacen en el cuerpo técnico y hasta los mismos dirigentes. Sin dudas que si una entidad arriba con la montaña de dólares solicitados por la ficha del atacante en Arroyito no van a dudar demasiado, aunque es cierto que Edgardo Bauza va a solicitar un sustituto. Que no abundan en el mercado y los pocos que hay son considerados "caros".

No surgió de la nada la expresión del vicepresidente Ricardo Carloni cuando se lo consultó sobre los ofrecimientos que realizó Independiente sobre el atacante, donde reconoció que "envió dos ofertas concretas, pero por el momento no se acercó a lo que pretendemos". Pero, a la vez, avisó que "la operación se hace cada vez más difícil a medida que se acerca el comienzo de la Superliga". Dentro de este contexto la situación es entendible, sobre todo del lado del entrenador, que no sólo tendrá la misión de multiplicar la cosecha de puntos en el torneo sino afrontar diversos compromisos, entre ellos la Copa Libertadores.

La CD cree que no se le puede cortar la carrera a un futbolista, sobre todo ante una oferta importante. Aunque también entiende que si no arriba al club un ofrecimiento por lo que "vale la ficha" no existirá chance de que emigre. Más aún atendiendo que Central hará su presentación oficial en la presente temporada el sábado 26 cuando visite a Huracán, a las 17.10. Sólo resta casi una semana y desprenderse de un goleador a pocos días del inicio puede resultar un problema importante. Y, a la vez, de difícil resolución. Porque para salir al mercado a encontrar un reemplazante no sólo no sobran, sino el que pueda venir tal vez necesite un tiempo de adaptación. Sobre todo si no es un nombre con recorrido y experiencia.

"Escucharemos la oferta por Zampedri", insistió el presidente Rodolfo Di Pollina para dejar en escena una posible venta del atacante más allá de que el rojo parece haber apuntado a Teo Gutiérrez.

Zampedri (no viajó a Mardel porque se recupera de una molestia) quizás no lo vuelve loco al Patón, aunque a esta altura de la pretemporada y carreteando para el debut en 2019 en la Superliga le generaría un problema a resolver de manera inmediata. Y se sabe que los nueve, sobre todo de las características que pretende el DT, no abundan. A esta altura aún menos y es por eso que Holan, DT del rojo, está desesperado por conseguir uno. En esa encrucijada podría ingresar Bauza en caso de que finalmente emigre.