Cuestión de rodaje

Los dos juntos no. La Fiera jugaría el domingo en Santa Fe y Formica estaría en el banco. Héctor Río

La inclusión de la Fiera entre los 11 para el domingo se entiende desde la óptica que necesita rodaje, minutos en cancha, después del parate de 20 días por la distensión que sufrió en el bíceps femoral izquierdo. Porque Newell's lo necesita que llegue jugando a los dos partidos finales de la Superliga ante Huracán y Banfield. Distinto es el caso del Gato, que llega de jugar 90', teniendo en cuenta que estuvo entre algodones por las molestias físicas y había ido al banco en el partido ante Talleres (entró a los 54'). Al ser casos diferentes, el entrenador leproso evalúa en las prácticas y define. Como pasó ayer en el entrenamiento al hacer jugar a uno en un equipo y a otro en el de enfrente. Maxi Rodríguez entre los titulares, Mauro Formica entre los suplentes, y así sería el domingo a las 17.10 frente a Villa Mitre de Bahía Blanca.

Con Maxi de arranque el equipo consigue un potencial anímico extra a lo futbolístico. Le va servir a Newell's porque en este tipo de partidos entre equipos de categorías diferentes el más grande debe imponer el mayor valor absoluto en cuanto a sus futbolistas por sobre el de un rival, como en este caso el equipo bahiense, que seguro intentará desde el entusiasmo no verse superado.

Lo más probable es que el técnico Héctor Bidoglio piense en la Fiera para jugar el primer tiempo y, de acuerdo al resultado, tenerlo como primera variable de cambio. Y ahí podría ser el turno del Gato de saltar a la cancha.

El eje puesto en la presencia de Maximiliano Rodríguez no es caprichoso. Ya por nombre es el que más influye, y que la lepra perdiera los tres partidos en los que él no jugó (River, Talleres y Gimnasia) si bien no es directamente causante por su ausencia, tiene un toque de consecuencia.

También es un tanto arriesgado mandarlo a la cancha. Que se resienta de la lesión automáticamente lo dejaría afuera de las dos últimas fechas de la Superliga, justo que son los 6 puntos más importantes en juego, pese a que dar un paso en falso en la Copa Argentina también sería un detonante para el futuro rojinegro. Alcanza con mirar lo que pasó en la vereda de enfrente de la ciudad. De ahí también parte la dificultad, las dudas, la incógnita que se plantea en torno a Maxi y en qué formación presentar.

En principio, porque recién hoy Bidoglio dará la conferencia de prensa y tal vez aporte pistas de la formación principal, ayer paró de arranque a estos once titulares en la práctica en el Coloso: Aguerre; Nadalín, Callegari, Fontanini y Ferroni; Cacciabue y Rivero; Torres, Figueroa y Maxi; Alexis Rodríguez (en el día de su cumpleaños 23, obviamente también de su mellizo Denis).

Del otro lado, una formación que tranquilamente podría ser la elegida para un partido de Copa Argentina si Newell's no tuviera tanta necesidad de ganar sí o sí, como suele decirse. Un equipo que sería alternativo y no juvenil, más allá de la presencia de tres juveniles (Luque, Freytes y Requena), que se integró con Ibáñez; Gabrielli, Luque, Paredes y Freytes; Denis Rodríguez, y Requena; Leal (se recuperó de un golpe en una rodilla), Formica y Alzugaray; Fydriszewski.

De confirmarse el primero de los equipos, el domingo la lepra tendría cinco variantes en relación a los que salieron desde el minuto cero en la derrota con Gimnasia sobre la hora: Ferroni por Freytes, la dupla de volantes centrales Cacciabue-Rivero por la de los pibes Moreno (viajó con la selección argentina Sub 20)-Requena, Torres por Leal y Maxi por Formica. En tanto, el que no estará ni para el banco es Cristian Insaurralde, por la sobrecarga muscular que sólo le permitió jugar 20' ante Gimnasia.

¿Será? Depende de Bidoglio. De cómo ve en las últimas prácticas a la Fiera, al Gato y el resto. Newell's se juega mucho en el partido del domingo, y él también.