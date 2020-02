“No pido que me vengan a ver a mí en el partido despedida, quiero un Amalfitani repleto y yo tener la posibilidad de saludarlos a todos ustedes por última vez”, dijo el ex defensor de Vélez Fabián Cubero al anunciar ayer, con mucha emoción, su partido despedida para el 28 de marzo. Poroto confió que estarán los planteles campeones de Vélez en 2005 y 2009 y el Sub 20 ganador en el Mundial de Malasia 1997.