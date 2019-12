Cuatro tigres de fiesta en el proyecto de rugby solidario

Ayer hubo cuatro tigres que estuvieron de fiesta, celebrando el cierre de la temporada. Fue en la zona oeste de la ciudad, cuando Los Tigres del barrio Santa Lucía se unieron con los de Barrio Gráfico, los de Empalme y Cabín 9, para jugar un rato al rugby, al hockey o los más chiquitos a hacer manualidades y terminar la jornada con el infaltable tercer tiempo y la entrega de premios a los participantes.

Este proyecto de rugby solidario e inclusivo, que en caso de los de Santa Lucía arrancó en 2014 (fue el primero en Rosario), no para de crecer. Se inició por una idea del padre Lucas que quería llevar el rugby a su barrio ya que quería sacar a los chicos de la calle. “Agustín Amelong (ex rugbier de Jockey Club) tomó un silbato y con una pelota ovalada abajo del brazo se metió en la villa soplando lo más fuerte que podía para reclutar los primeros jugadores de rugby. En el primer entrenamiento fueron ocho, en el segundo veinte y el tercer entrenamiento terminó desbordando lo pensado. Ahí se empieza a sumar gente para dar una mano, entre los que estaban Cristián Amuchástegui y yo, y así fundamos Los Tigres de Santa Lucía”, recordó Iván Corolenco, uno de los tantos que lleva adelante esta iniciativa.

“Cuando arrancamos era tierra de nadie, donde había tres o cuatro caballos comiendo pasto y el resto era literalmente un basurero. Hoy es una plaza, con senderos para caminar, hamacas, sillas y mesas como para hacer un picnic, y tiene luminarias. Además se pavimentaron calles internas, por lo que si tengo que hacer una comparacion te puedo decir que el barrio cambió su realidad”, destacó el ex forward.

Notás a nivel estructural cambios en el barrio pero, ¿los hay a nivel social?

El deporte mismo trata de transmitir idénticos valores a los que aprendemos en los clubes, como pueden ser la solidaridad, la amistado el sacrificio, por ejemplo. Y nosotros, al ser la mayoría ex jugadores de rugby, tratamos de trasmitir esto. Y el chico las acepta. Ve que hay cosas que otros deportes, como el fútbol, no le da o no tiene y eso, la verdad, se siente. Además nosotros tenemos un sistema de becas que hace que los chicos peguen en saltito. Creo que lo que más nos reconforta es cuando el chico llega a los 14 años: si lleva adelante su escolaridad (una de las cosas que, como Tigres, exigimos) y se entrena, es apasionado, le gusta y acata las reglas tratamos de becarlos en algún club de Rosario. En ese sentido tenemos un convenio con Los Caranchos, club que ya tiene 35 chicos jugando ahí becados; pero además Universitario tiene tres; Atlético del Rosario uno, y así te puedo dar más ejemplos.

¿Notan algo distinto en esos chicos que son becados?

Cuando el jugador que nace en el potrero del rugby, por decirlo de alguna manera, empieza a entrenar en un club y después vuelve al barrio, notás un cambio que es increíble, notable. Nosotros les enseñamos y los chicos absorben todo, pero cuando pasa al club el salto es notable: notás que el pibe es un auténtico jugador de rugby como el de cualquier institución. No notás diferencias

Las distintas realidades que viven, ¿los hace diferentes?

Sí y los notás cuando vamos a algún torneo como el Chueco Estévez en el Jockey o en Plaza. Físicamente son más chiquitos que el resto, pero las ganas y el hambre de victoria que tienen son voraces y ahí equilibran la balanza. Es más, muchos entrenadores se nos acercaron a preguntar y buscan interiorizarse porque les llama la atención como un chico, sin tener destrezas de un jugador de rugby, la va supliendo con otras actitudes.

¿Qué balance hacés de este año?

Nosotros fuimos creciendo año a año y en éste en particular hubo un vuelco muy grande de lo que es el voluntariado. No se si es porque empezamos a ser más reconocidos en la ciudad o por qué motivo, pero lo cierto es que sumó mucha gente, chicos que están estudiando, universitarios, por ejemplo. Es algo muy lindo porque uno llega ahí queriendo aportar algo y se vuelve a su casa con una mochila cargada de emociones. Mucha veces siento que voy a ayudar y me vuelvo a casa con el corazón que me explota de alegría. Los que éstos chicos te devuelven es muy grande. Uno trata de enseñarles a jugar al rugby, pero el rugby es el medio por el cual vos querés lograr algo más del chico, que salga de esa realidad, que se olvide de dónde está, de dónde viene, al menos por un rato.

Este trabajo que hacen ustedes, ¿no creen que tendría que partir del Estado?

No sé si el Estado tiene las herramientas para llegar al corazón de cada barrio. Nosotros, lo que tratamos de hacer es, que en lugar de que un chico vaya a un club de rugby, nosotros, como asociación civil, llevar el rugby a los barrios. Y da sus frutos..., hay resultados y están comprobados.

¿Cómo sustentan este proyecto?

Tenemos dos eventos al año. Uno es un torneo de golf y el otro una cata de vino en la cual la gente de Jockey Club nos apoya un montón. Y con esos fondos podemos becar a los chicos, hacer actividades, trasladarnos cuando hay un torneo o un evento.

Pasó mucha agua bajo el puente. ¿Te sorprendió algo en estos años?

Si de algo estoy sorprendido es del crecimiento que hemos tenido. Acá la cosa no pasa por lo material o lo económico. Esto, simplemente, es espiritual, hecho con ganas, actitud, es simple, es transparente. Ojalá nos sigan apoyando, como hasta ahora. Todo este movimiento no sería posible sin la ayuda de los médicos, sin la ayuda de los voluntarios, sin la ayuda de los clubes... Esto se articula con la ayuda de todos. Es, por decirlo de alguna manera, un scrum gigante.