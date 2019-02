"Cuando se termine todo en Central me voy a Quito". Edgardo Bauza no tiró ninguna bomba ni nada que se le parezca, pero declaró firme en la previa del clásico del domingo ante Newell's. En una entrevista con La Nación el entrenador canalla no hizo más que poner en palabras lo que ya formaba parte del imaginario colectivo respecto a que su estadía en Arroyito no se iba a prolongar demasiado. De hecho, a los pocos días de la obtención del título en Copa Argentina se especuló de que el Patón no iba a continuar en el cargo, aunque fue el propio DT quien aclaró que sí iba a seguir al frente del equipo al menos seis meses más. Su contrato finaliza a fines de junio próximo y sólo podría hablarse de continuidad en caso de que el equipo sortee la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El Patón se atrevió a mirar un poco más allá y aventuró que "si gano la Libertadores con Central me retiro al otro día, sería lo máximo. Primero porque no la ganó nunca, sería histórico, más arriba no hay nada. Ni pienso en el Mundial de Clubes. Pero es difícil, el primer partido es con Gremio, que es un equipazo".

Además dijo estar "seguro" de que "el equipo va a mejorar. El que salió campeón era corto, le ganamos la final a Gimnasia pero nos costó, aprendimos a aguantar bien". Incluso se mostró más reflexivo en relación a las críticas, especialmente de parte del periodismo. "Estoy en otra etapa, ahora escucho más al periodismo, le presto más atención y si estoy en desacuerdo, le discuto. Más allá de algunas consideraciones puntuales, Bauza sabe que después de Central no habrá prácticamente nada como entrenador. Y estará en él determinar hasta cuándo portará el buzo de DT en Arroyito.