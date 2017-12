Como hoy ninguno de los dos equipos asusta al otro no debe existir el temor de asumir el riesgo. Como ambos están allá lejos, de mitad de tabla para abajo, lo único que les aportará algo en su actualidad y para el futuro son los tres puntos. Como Central es local, tiene la obligación de quedarse con la victoria. Como Newell's ganó sólo 2 partidos en las últimas 10 visitas al Gigante, ésta es una buena chance de quedarse con el triunfo porque no enfrentará a un rival muy firme y además llega en ganador (dos partidos y con DT interino), aunque sin ritmo de juego por la suspensión del cotejo con Independiente. Como es el último partido del año ambos deben pensar en cerrar el año a todas luces. El empate no les aportará nada, solamente la palidez de defender el "no nos pudieron ganar". Claro, después de los noventa y pico de minutos si no pueden vencerse será atendible cualquier razonamiento. Eso sí, con la satisfacción de dejar el alma por el triunfo. Como siempre manifiestan todos los protagonistas, que se preparan para ganar, que lo demuestren. Y qué mejor para los hinchas que aparezcan goles, resultados cambiantes y un triunfador. También será bueno para las cargadas.