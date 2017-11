Cuando las árbitras vienen marchando y ganan terreno entre los varones

A empezar a acostumbrarse. No se dice "la árbitro" ni "el árbitro mujer" sino "la árbitra". Así de simple. Las mujeres juezas ya llegaron a dirigir partidos de primera de varones, pero aún como árbitras asistentes. Todo hace pensar que el momento en que una de ellas se pare en el centro de la cancha como jueza central está cerca. Y tampoco es imposible pensarlas dirigiendo en breve un Mundial. Sería justo: es para lo que muchas de ellas se vienen preparando y rindiendo examen como cualquier árbitro. En la 7ª fecha de la Superliga, Gisela Trucco fue la asistente en el choque entre Defensa y Justicia y Olimpo. Mañana, por la 8ª fecha, le toca el turno a Mariana de Almeida. Será jueza de línea en la tríada de árbitros conformada por Nicolás Lamolina y Yamil Bonfá, en el partido que disputarán Newell's contra Patronato, en Paraná, a las 19.05. Las árbitras vienen marchando al compás de la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos.

Ovación dialogó con el director nacional de Arbitraje de la AFA sobre esta apertura femenina. Se trata del ex árbitro internacional Horacio Elizondo, el único en el mundo en dirigir la apertura y el cierre de un Mundial. Fue durante Alemania 2006, cuando en la final entre Italia y Francia, a diez minutos de terminar el partido, con 70 mil espectadores en la cancha y 2.000 millones de televidentes, Elizondo le sacó roja a Zidane por darle un cabezazo intencional al defensor Marco Materazzi.

Elizondo sostiene que empezar a acostumbrase al término "árbitra" no es algo menor. "Las palabras para nosotros son muy importantes, por eso no decimos auxiliares sino asistentes, por ejemplo. Y si bien tenemos a varones y mujeres, consideramos a todos como árbitros y queremos que convivan armoniosamente en esta profesión".

Cuando se le preguntó por qué aún AFA no designa a las mujeres como árbitras centrales en el fútbol de primera de varones dijo que ante todo hay una diferencia grandísima entre cantidad de arbitros y árbitras no sólo en Argentina sino en todo el mundo "Fifa separa las competencias de varones dirigidas por varones y las de mujeres dirigidas por mujeres y recién ahora se está comenzando a mezclarlos. Nosotros empezamos por incorporar a las asistentas porque están muy bien preparadas en esa función". Pero agregó que también se comenzó a abrir la proyección para árbitras principales en primera D y federales del interior. "La carrera de árbitro es muy exigente, hay que pasar por más categorías para llegar al primer nivel pero no tengo dudas de que llegarán y vamos a impulsarlo: las mujeres tienen un rendimiento arbitral que nada tiene que envidiarles a los varones y en lo particular son perceptivas, sensibles e intuitivas".

El directivo anunció que así como Perú y Brasil cuentan con árbitras veedoras en Conmebol, AFA también está preparando a mujeres como asesoras a partidos. Y citó a Sabrina Lois como un ejemplo de quien ocuprá esta función.

Al debut de Gisela Trucco en la Superliga lo consideró "muy bueno". Dijo que los jugadores estuvieron "muy correctos con ella y salió todo muy bien", pero dejó abierta la posibilidad de que las mujeres se equivoquen como cualquier árbitro y allí se verá cómo reacciona el futbolero, dentro y fuera de la cancha. "Todos los árbitros están preparados para vivir situaciones de tensión, no me preocupa demasiado. Creo que el #Ni una menos influyó en esto de generar conciencia en virtud de darles a las mujeres el lugar que anhelan y buscan en igualdad de condiciones. Es un trabajo para los varones bajar los niveles de machismo, pero es un trabajo que debemos hacer juntos con las mujeres. Me parece mentira que estemos hablando de esto, porque no debería haber diferencias", dijo Elizondo.