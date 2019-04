Cuando la carrera se termina a los 35

El presidente de la liga santafesina de fútbol, Axel Menor, fue uno de los que le cedió a Toresani un lugar en el predio de la liga para que pudiera vivir.

"Un lugar donde hay gente de lunes a lunes, no estaba solo, pero se sentía solo. Le dimos una mano porque estaba recientemente separado y el fútbol era su vida. Creo que eso fue un problema, nunca encontró una alternativa. Yo jugué, no llegué al fútbol profesional, pero trabajé en comercio. El sentía que no podía hacer otra cosa, y eso que estudió y era técnico internacional. Acá hay muchos chicos que no terminan siquiera la secundaria y a los 35 años se les termina el fútbol y la vida. Por eso trabajamos con el Ministerio de Educación de Santa Fe en este aspecto, para que nos ayuden a que vuelvan a estudiar", le dijo ayer Ovación Menor. "El domingo lo vi, lo invité a ver un partido en el predio pero me dijo que se quedaba viendo a Sarmiento de Junín ante Guillermo Brown de Madryn. Lamento mucho lo que pasó. El jueves pasado estuvimos con Agremiados viendo qué podíamos hacer con la escolaridad y con casos como los del Huevo. Sé que Pablo Aimar alienta a los chicos de la selección a estudiar. Eso hay que hacer. El fútbol no debería ser todo para un pibe".