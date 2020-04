Cuando el sentido común es el más común de los sentidos

La industria del fútbol empieza a sentir el cese forzoso de actividades. Las pérdidas comienzan a ser enormes. Las principales ligas del mundo analizan las diferentes variables en pos de poder amortiguar este fuerte golpe que está causando la propagación del coronavirus. En algunos clubes ya les plantearon a los jugadores una importante rebaja en los salarios. Hubo aceptación en casi todas las instituciones. En menor medida descontento, silencio y hasta rechazo por parte de los protagonistas. No obstante, lo saliente es que el grueso fue racional y no dudó en apelar al sentido común. En nuestro país, los diferentes presidentes están evaluando seriamente adoptar una medida similar a sus pares europeos. La empresa no será sencilla. El gremio de los futbolistas ya dejó sentado que no apoyará una reducción de sueldos en lo que seguramente abrirá en breve una grieta entre los directivos y sindicalistas, aunque también puede leerse como una negociación para que no a todos les toque de la misma manera, ya que está claro que no todo el mundo cobra lo mismo.

La mayoría de los dirigentes no tienen empacho en confesar en off que bajar sueldos será inevitable. Sostienen que sería la única manera de sostener a los clubes de pie ante esta recesión que generó esta pandemia. Por el momento en estos lares el impacto no asomó. Aunque cae de maduro que, de seguir así, en las próximas semanas se pondrá sobre la mesa de negociación la problemática que ya afecta a todos los niveles y actividades. Sobre todo a las más débiles en cuanto estructura y economía mensual se refiere. Sea de la divisional que sea, pese a que las amateurs ya crujen.

Los entrenadores y jugadores son los primeros en tener en claro la delicada situación económica que ya envuelve a cada club. Son humanos y saben perfectamente que tendrá consecuencias inmediatas negativas en las cajas ante la significativa caída en los ingresos.

Es verdad que a la brevedad casi todos podrán abonar los sueldos a los empleados de los clubes como también a integrantes de los planteles de las correspondientes divisionales porque la Televisión aseguró el pago al mes de marzo. También porque aún no se cayeron los ingresos de las cuotas societarias, que es otra de las fuertes entradas que tienen las respectivas tesorerías. Sobre todo las de Central y Newell’s, por citar un ejemplo.

Sin embargo, en varios pagos ya abrieron el paraguas protector. “Posiblemente a alguno le toque una rebaja para ayudar al de al lado. Es lo que corresponde”, declaró Sebastián Verón al ser consultado sobre este urticante tema. El presidente de Estudiantes no anduvo con rodeos y fue racional.

En la misma sintonía se mostró su par de Racing. “La idea es que el dinero que ingrese sea destinado a pagar los sueldos de los empleados y de los jugadores que menos ganan”, apuntó un firme Víctor Blanco. Mientras en la vereda de enfrente, Pablo Moyano fue tajante. “Los jugadores van a tener que hacer un esfuerzo, entendiendo la situación. Vamos a hablar con cada uno para rever los contratos”, justificó el vicepresidente de Independiente.

Carlos Rosales, protesorero de San Lorenzo, sostuvo que “confiamos en que los futbolistas resignen parte de sus salarios porque a lo que los clubes no recaudan ahora no lo recuperan más. Sin clubes viables los jugadores no podrían trabajar”.

En Central y en Newell’s, por el momento, no quieren tocar públicamente este punto de lleno porque esperan ver cómo se moverá la pelota en AFA y Superliga. Aunque por dentro saben que es la medida antipática y más racional a plasmar en un futuro cercano.

Los jugadores, en su mayoría, tampoco desean opinar de este tema. Quizá sea como un mecanismo temporario de defensa. O tal vez no. No obstante, Carlos Tevez no la careteó. “El futbolista puede vivir un año o seis meses sin cobrar. Nosotros tenemos que estar en los comedores, en los barrios y donde más nos necesiten. Iría a un comedor de La Boca a ayudar o a donde sea. Es fácil hablar desde el sillón de la casa”, destacó el Apache. Sus palabras hicieron mucho ruido en medio de casi el silencio de misa de todos sus colegas. Aunque ayer le contestó un volante de Arsenal, para marcar que no son todos iguales.

En efecto, Emiliano Méndez dijo que “escuché una declaración de que un futbolista puede estar seis meses o un año sin cobrar. Eso es mentira. Tal vez él podrá porque habrá invertido bien la plata con sus amigos, como el ex presidente de la Nación”, en relación al negocio de los parques eólicos que involucró al Apache con Mauricio Macri.

Cristian Erbes, de Atlético Tucumán, se alineó con Tevez. “La economía está difícil y los jugadores tendremos que colaborar con los clubes”. ¿Ya hay grieta de jugadores?

Mientras, en el resto del mundo, la Fifa pidió negociar una rebaja en los sueldos de los jugadores e instó a todos los dirigentes a adecuarse a la crisis mundial que se está viviendo por culpa del Covid-19. Las partes parecen estar alineadas en que hay que adaptarse al nuevo escenario. No en vano la Premier League estudia cambio económicos. Al menos de forma temporaria para que cuando todo vuelva a la normalidad, los contratos también lo hagan.

Real Madrid es otro de los que aplicará rebajas de sueldos. Barcelona ya lo hizo mediante la iniciativa del rosarino Leonel Messi. Los jugadores de Leipzig, por su parte, renunciaron a cobrar parte de su sueldo en apoyo a los trabajadores del club. Otros conjuntos alemanes ya bajaron el 20% tras un veloz consenso. Juventus ya avisó que bajará sueldos. Como en Francia.

La mayoría se manifestó solidario con los que menos perciben, sean empleados de los clubes o de otras profesiones. Comprenden que la salud está por encima de cualquier interés. En nuestro país la resultante marca que seguirá la línea europea, pese a que Sergio Marchi, secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados, avisó que no cederá y clamó por el cumplimiento de los contratos, aunque deberá ir por los que menos cobran, ya que para los altos sueldos debe regir eso de que el sentido común debe ser el mayor de los sentidos.