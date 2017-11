Cuando "el gremio tomó una decisión muy apresurada"

El ex volante analizó la situación en la que Colón no se presentó a jugar en Rafaela por la deuda con el plantel, en noviembre de 2013

Aludiste a ese fatídico momento del partido con Rafaela que decidieron no jugar, determinación en la que gravitó Sergio Marchi como dirigente sindical. La quita de puntos posterior incidió para el descenso de Colón. ¿Qué pasó ese día?

Ese día el gremio tomó una decisión apresurada que nosotros como plantel no supimos manejar ni contrarrestar. Es cierto que estábamos viviendo una situación que tenía que tener un corte, pero no era ese el día. Equivocamos el momento. Tuvimos varias reuniones analizando y proyectando lo que podía pasar, en las que yo di mi punto de vista y estaba acertado, lamentablemente no me equivoqué. Varios apoyaron mi postura pero nosotros éramos un plantel y la mayoría prevaleció en acompañar la postura del Turco Marchi. No obstante, y más allá del desenlace, también creo que el club luego pudo refundarse porque se comenzaron a hacer las cosas de otra manera.

Con un alto costo...

Sí, porque Colón termina yéndose al descenso, aunque no por ese partido sino por una sucesión de bochornos de distinta índole. Hubo un pésimo manejo dirigencial que desencadenó en el descenso. No hace falta que entre en detalles de todo lo que sucedió, porque el hincha lo sabe mejor que nadie.

¿Sentiste decepción en ese momento porque quienes los tenían que defender lo hicieron mal y porque los directivos del club los dejaron solos?

Los dirigentes del club no estaban con nosotros, ellos estaban enfocados en otra cosa. En cuanto al Turco Marchi, este tema lo hablé después con él y ahí supe que para ellos también fue una situación extraña, porque ellos pensaron que iban a tener un apoyo de la AFA para volver a jugar ese partido y no lo tuvieron. También hay que decir que Atlético Rafaela no se portó como tenía que hacerlo, porque hubo contactos con ellos pero después no accedieron a jugar el partido de vuelta porque aprovecharon esa situación, ya que estaban peleando el torneo y ya tenían esos tres puntos asegurados. Pero más allá de todo hay que recordar lo que había pasado antes y por qué llegamos a esa situación. Hay que recordar que a Colón quince días antes ya le habían sacado seis puntos por no haber pagado una deuda por Falcón, y ya estábamos hartos porque deportivamente estábamos en inferioridad de condiciones. No podíamos entrenar porque no cobrábamos, nos sacaban los puntos que habíamos sumado, los dirigentes no nos daban respuestas, y en ese remar permanente Marchi también entendió que había que hacer algo fuerte para lograr una reacción. Pero insisto, no se evaluaron bien las consecuencias.