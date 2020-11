“Si hablabas con él y de pronto le decías que había alguien que tenía un problema, en ese mismo momento se interesaba por esa persona. Y eso fue lo que pasó con nosotros cuando vio lo que sucedía con el deporte amateur. No podía creer la realidad de los deportistas y seleccionados de las distintas disciplinas que representaban al país. En ese momento nadie cobraba las becas nacionales. Después de un entrenamiento con Boca llegó a decir para la revista Olé que me iba a dar 10 mil dólares para los esgrimistas”, cuenta

“Diego me llamó por teléfono a partir del doctor Néstor Lentini, que en ese momento era su médico y el director médico del Cenard (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo). El secretario de Deportes de la Nación, Livio Forneris, no sólo no nos pagaba las becas sino que me suspendió por reclamar. A Lentini le había hecho una movida para correrlo. Diego salió a apoyarlo, y también a mí cuando se enteró lo que me había pasado. Después lo hizo con todos cuando vio la realidad del deporte argentino y que estábamos conformando la ADA, en la que estaban Jon Uriarte (vóley), Martín Jaite (tenis), Andrés Charadía (atletismo) y Rafael Di Tella (esgrima). Entendió que era por ahí por donde debía seguir y se sumó”, señala.

El deporte argentino atravesaba un momento complicado, justo en el año de los Juegos Olímpicos de Atlanta. Desde la ADA surgió una protesta original y el Diez no dudó en ser uno más en ese reclamo. “Diego iba a ir con nosotros a limpiar parabrisas a la 9 de Julio. Se armó un quilombo. No sólo estarían los número uno de cada deporte. Iba a venir Maradona. Imagínate lo que era eso. En todo el mundo hubiese salido Diego limpiando autos. El gobierno no quería que pase algo así, sobre todo porque Menem (entonces presidente) quería organizar los Juegos Olímpicos de 2004”, recuerda.

Diez.jpg

“La movida estaba armada. Tenía fecha. En la ADA estaba Rafael Di Tella, que era esgrimista y es padrino de mi hija. Es el hijo del canciller Guido Di Tella, que entonces habló con el presidente Menem. En 48 horas liberaron los fondos, pagaron las becas y nos pidieron que levantemos la medida. Fue así que no se llegó a concretar. Le pidieron la renuncia a Forneris y asumió Hugo Porta”. repasa Turiace, quien no duda que la participación de Diego y la repercusión de su figura en semejante movida fue determinante en la resolución del reclamo.

Turiace acompañó una iniciativa ambiciosa del crack, que implicaba enfrentar nada menos que a la Fifa. “Cuando Diego se puso a nuestra disposición estaba justo armando con Michel Platini (ex astro francés) un gremio mundial de jugadores de fútbol, en contra de la Fifa”, dice.

“A partir de ADA hablábamos de por dónde entrarle a la Fifa. Me decía que uno de los planteos era que no se jugara en horarios inhumanos por la temperatura. Decía que todo lo manejaba la televisión, que se llevaba toda la plata junto con la Fifa y a los futbolistas no le quedaba nada. Con el dinero que se llevaba la televisión quería hacer un fondo para ayudar a los ex jugadores que tenían problemas económicos”, agrega.

“Era una pelea muy desigual. El solo convenciendo a los jugadores contra toda la mafia de la Fifa. Había muchos futbolistas que lo apoyaban. Quién le iba a decir que no a Maradona. Pero después había que ir, viajar, reunirse con los abogados. Faltaba organización. Lamentablemente todo quedó trunco. Encima cayó preso Cóppola (ex representante del astro), en una causa que fue armada, y se deprimió mucho”, añade

Turiace sostiene que el Diez “debió haber sido Ministro de Deportes. Es una pena no haberle dado el lugar que se merecía. Se tuvo que ir a dirigir a México o a Dubai, y de milagro terminó dirigiendo en Gimnasia y Esgrima. Si no, hubiese pasado toda su vida sin dirigir en Argentina, porque cuando estuvo en Racing y Mandiyú era jugador activo y se encontraba suspendido”.

“Diego jamás se olvidó de sus raíces. Por eso es Diego, por eso todo el país está detenido. Lo respetan incluso los que no comparten sus ideas políticas. Lo víví en carne propia. No especulaba en beneficio personal”, asegura.