"Cuando conocí el TC me enamoré"

1 ¿Como te encuentra este inicio de una nueva ilusión, que me imagino es de nuevo ir por el titulo del TC?

Muy bien, con expectativas renovadas y mucha ilusión, con el objetivo mayor de lograr el campeonato. Para eso hicimos algunas modificaciones en el equipo. Continúa Gabriel Massei como ingeniero en el taller pero vamos a tener el tener el asesoramiento de Marcelo Ambroggio y su grupo de ingenieros. Claudio Garófalo va a seguir encargado de la motorización, los mecánicos siguen en su mayoría, así que creo que nos hemos fortalecido como grupo y esto nos puede dar más posibilidades.

2 ¿Es más fácil o más difícil renovar la expectativa en el mismo equipo en el que quedaste muy cerca pero no coronaste?

Es más fácil, porque ya nos conocemos todos los que integramos el equipo. Por eso esta temporada tenemos que capitalizar los errores cometidos en 2019, así que considero que es más fácil.

3 Ahora que la gente que te acompañó en los títulos del STC 2000 pasaron al equipo de TC, ¿te hace sentir mas confiado?

No es que me hace sentir más confiado, sino más cómodo. Entiendo mejor la manera de trabajar con este grupo de ingenieros.

4 ¿Qué te faltó para coronar, sobre todo en 2017 y 2018?

En el 2017 creo que nos faltó interpretar mejor los neumáticos nuevos que nos tocaron. No logramos una buena puesta a punto porque no tenían buen grip. Así que faltó eso. Y con respecto al 2018 me parece que teníamos todo para ganar (en San Nicolás), largando en punta y con un auto tan rápido como el que teníamos había muchas chances de ser campeón. Pero se largó a llover así que le echo la culpa un poco a la suerte. Miramos el pronóstico, miramos el cielo, pero podía llover como no. Teníamos mucho para perder largando en punta con el agua, así que fue mala fortuna.

5 El año pasado no pareció que estuviste tan cerca de ser campeón. ¿Te perjudicó o fue relativo ganar de entrada en Viedma?

El 2019 fue el peor dentro del Renault Sport Torino Team. No nos complicó haber ganado en la primera fecha sino que fuimos irregulares y dentro de la Copa de Oro, en dos carreras de cinco, pinchamos gomas, así que eso también nos limitó. Pero no tuvimos la contundencia de años anteriores y claramente fue la peor temporada.

6 ¿Fue un consuelo que el que te arrebató el título esos dos años fue un monstruo como Agustín Canapino?

Considero que Agustín y todo su conjunto son el mejor piloto y el mejor equipo del TC, lo demuestran año tras año y están un escalón arriba del resto. Pero no me consuela eso, para nada.

7 ¿Es él el hombre a vencer o habrá otros candidatos, entre los que imagino te incluirás?

Ni hablar de que tengo mucha fe de que voy a estar en el grupo de pilotos y equipos que peleen el campeonato. Sin lugar a dudas de que Canapino es el conjunto a vencer pero varios se sumarán. Veremos las primeras fechas y ahí tendremos un pantallazo más claro. Habitualmente son los mismos, salvo alguna que otra sorpresa.

8 Hace mucho que Torino no consigue un título. ¿La marca cómo está respecto a las otras?

En 2019 no se habló tanto de cambiar los reglamentos. A mí me parece que está bastante nivelada la cuestión técnica dentro del TC. Así que, a trabajar, a mejorar y a ser el mejor conjunto, para eso nos preparamos. Hay una opinión generalizada de igualdad técnica de las cuatro marcas y eso está bueno para no desmerecer a nadie.

9 La misma pregunta dicho de otra forma: ¿es más difícil ser campeón con Torino?

Si uno mira la cantidad de años que hace que Torino no sale campeón (Luis Di Palma, 1971), te diría que sí. Pero no lo creo de esa manera. Creo que siempre Torino tuvo menos chances por la cantidad de autos de la marca, en comparación con Ford y Chevrolet. Dodge está parecido pero siempre tuvo más parque, aunque este año no va a ser así (12 Torino y 6 Dodge), al menos en el inicio. . Pero mientras reglamentariamente tengamos las mismas posibilidades, considero que no es más difícil.

10 ¿Qué te genera que Matías Rossi no compita este año y se vaya al automovilismo brasileño?

No conozco el automovilismo brasileño, no sé si se mejor o pero que el argentino. Pero sí estaría buenísimo que le vaya muy bien a Matías por crecimiento y para demostrar el nivel de los argentinos en el mundo y de esa manera generar más oportunidades. Así que le deseo que le vaya muy bien. Toyota le permitirá mostrarse en el mundo por todo el plan deportivo que tiene diagramado la marca en cuanto al automovilismo. Ojalá le vaya excelente.

11 ¿Ves las categorías menores de la ACTC? ¿Lo seguís al rosarino Pedro Boero, ahora en el TCP, o al pibe Ian Reutemann, también de la región?

Cuando puedo las miro, me interesa conocer el nivel de los pilotos más chicos. De Pedrito soy amigo. Cuando era piloto Citroen de la Clase 3 en el Turismo Nacional, él era uno de mis mecánicos. Así que estamos en contacto y me gustaría que le vaya muy bien. Y respecto a Ian, también lo conozco. Más de todo a su papá y le deseo lo mismo. Son dos chicos muy educados, aplicados y muy profesionales.

12 Vos sos sin dudas el referente del automovilismo santafesino a nivel nacional. ¿Qué se precisa para que más lleguen?

Se requiere aprovechar la oportunidad. No es fácil en un deporte tan costoso, pero cuando llegan no hay que dejarlas pasar. Se necesita rodearse de buena gente, que tengan capacidad para simplificar el trabajo de uno. En automovilismo no todo depende del piloto. Es más, creo que solo el 25 o 30 por ciento, el resto es del grupo de trabajo. Así que hay que saber rodearse cuando la pelota está de tu lado y a veces tener suerte en el deporte que sea. Pero no hay que dejar todo en eso. Deletreando la palabra, suerte es Saber Utilizar Efectivamente los Recursos para Tener Exito. Hay que estar muy bien preparado cuando llegue el momento.

13 ¿Será una ventaja correr todos los fines de semana?

No me parece. Lo hago porque se presentó la posibilidad en tres grandes equipos (TC, STC 2000 y TN). Ahora estoy armando los grupos para ser candidatos en cada una de ellas. Igual creo que el ideal para un piloto es hacer dos categorías como en los últimos años, pero la chance del TN era muy buena y la quiero aprovechar.

14 ¿Qué es el automovilismo y el TC en particular para vos?

El automovilismo es mi pasión, de chiquito. En 2005, cuando Kiko Sánchez, un amigo de Las Parejas, me prestó su karting empecé a transitar un sueño, el de ser piloto. Me hubiese gustado desarrollarlo desde menos edad, porque me hubiera acortado los caminos. Tenía 17 años, calculá que Verstappen (Max) debutó en Fórmula Uno con 16, entonces llegué tarde a este deporte. Pero con mucha pasión, mucha entrega, esfuerzo y el apoyo de mi familia y muchos sponsors, principalmente de mi ciudad en mis inicios, hoy puedo ser uno de los pocos privilegiados en el país de trabajar de su pasión. Y el TC es una locura, que quiero muchísimo. Cuando era chico no me gustaba y cuando lo conocí me enamoré. De chiquito era seguidor del TC 2000 por el Patito Yannantuoni y el Rafa Moro, era hinchas de ellos, mis ídolos, pero una vez que me inserté en el mundo del TC me enamoré.

15 ¿Quién es Facundo Ardusso?

Un tipo sencillo, sincero, amigable, sociable, familiero. Creo que humilde y apasionado de lo que hago. Hago lo que me gusta y soy selectivo. Lo que no me gusta no le doy mucha importancia. Con eso creo que me definí.