Cuáles son los próximos objetivos de Messi

Será en la US Open Cup, un torneo centenario del que participan todos los equipos afiliados a la Federación de Fútbol de los Estados Unidos (U.S. Soccer), tanto aficionados, profesionales como ligados a la MLS.

Cincinnati, que cuenta en su plantel con los argentinos Luciano Acosta (ex Boca) y Álvaro Barreal (ex Vélez), es el equipo de mejor registro en la temporada de la MLS, líder de la Conferencia Este que tiene justamente a Miami en el último puesto.

Los "Orange and Blue", propiedad del CEO del Financial American Group, compañía especializada en seguros, lideran la temporada del fútbol de Estados Unidos con 51 puntos, producto de 15 victorias, seis empates y dos derrotas en 23 encuentros.

Inter Miami es la contracara en la MLS, último con 18 unidades (5-3-14), pero resurgido con el inicio de la era Messi, que atrajo figuras como los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba y a un DT de prestigio: el rosarino Gerardo Martino.

Desde su ingreso al equipo, el argentino hizo goles en todos los partidos y ya sumó una decena de festejos en los siete compromisos disputados.

En caso de ganar (si hay empate se define con tiros desde el punto penal), la franquicia del empresario cubano Jorge Mas Canosa y del ex futbolista inglés David Beckham se acreditará el derecho a definir un nuevo título, a días de hacer historia con la conquista de la Leagues Cup, su primera estrella.

La final de la US Open Cup se disputará el miércoles 26 de septiembre con el ganador de la otra llave que animarán dos franquicias del Oeste: Real Salt Lake (3°) y Houston Dynamo (9°).

Pero antes Messi tendrá mucho por jugar y ya desde el próximo fin de semana se concentrará en mejorar la situación del equipo en la MLS, en la que no gana hace once fechas, desde el 13 de mayo (2-1 a New England).

Inter Miami intentará cortar la racha como visitante de Red Bull New York, el próximo sábado 26, y cuatro días más tarde ratificar la levantada como local de Nashville, su rival en la soñada consagración de anoche.

El siguiente partido podría significar la primera ausencia del argentino en el calendario del fútbol estadounidense. Inter Miami debe viajar el domingo 3 de septiembre a la costa oeste del país para enfrentarse con Los Ángeles FC, escolta de su confederación.

Desde el día siguiente, el seleccionado argentino comenzará a reunirse en el predio Lionel Andrés Messi de la localidad de Ezeiza para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Messi, de 36 años, tiene la histórica conducta de jugar todos los partidos posibles, aunque a su edad y por la buena relación que existe entre Martino y Lionel Scaloni, bien podrían administrarse los minutos del astro para evitar contratiempos físicos.

El seleccionado argentino, prioridad para el capitán, debutará en las Eliminatorias frente a Ecuador en el estadio Monumental, el jueves 7, en lo que será su primer juego oficial tras la histórica noche del 18 de diciembre en Lusail.

La primera ventana de la clasificación mundialista se completará el martes 12 ante Bolivia en la altura de La Paz y luego Messi se reincorporará a su club para continuar con el "show time" frente a Atlanta United, el sábado 16, de visitante.