¿Cuál es la marca que vestirá a Central el año próximo?

Under Armour será la marca que vestirá a Central a partir del año que viene.

Central cambiará la marca de la camiseta. El club de Arroyito, que viste indumentaria Nike desde 2014, se pasará a una de empresas con mayor crecimiento en el mercado deportivo mundial. Se trata de Under Armour, que viste a grandes estrellas como el tenista Andy Murray y al nadador Michael Phelps y busca hacer pie uno de los negocios más lucrativos del momento: el fútbol.

Sin confirmación oficial aún, trascendió que el contrato de Central con Under Armour será internacional, es decir, que la indumentaria y el merchandising canalla no solo se podrá adquirir en la Argentina -como sucede ahora con Nike- sino también en los países donde la marca originaria de Baltimore, Estados Unidos, vende sus productos.

Los dirigentes canallas están muy entusiasmados con el nuevo proyecto, ya que le traerá al club más beneficios económicos que los que le ha dejado Nike hasta ahora. El contrato con la "marca de la pipa" vence en diciembre, recién entonces el primer equipo auriazul lucirá en su camiseta el logo de la empresa que fundó en 1997 el exjugador de fútbol americano Kevin Plank.

Pese al hermetismo canalla, pudo saberse que Under Armour vestirá al equipo profesional y a todas las divisiones inferiores de AFA desde enero de 2019. Si bien aseguran que el contrato todavía no está firmado, en la página de Wikipedia de la marca, Central, está al tope de los clubes de fútbol que lucen sus prendas deportivas. Estudiantes, que también será vestido por la firma, no aparece.

Vale destacar que desde su creación Under Armour no ha dejado de crecer y, sobre todo en Estados Unidos, se ha convertido en un dolor de cabeza para Nike, ya que le se ha quedado con una importante cuota de mercado. Tanto es así que el local donde estaba la emblemática juguetería FAO Schawarts en la Gran Manzana, ahora está ocupado por un negocio exclusivo de la marca.

Si bien todavía no se ha consolidado en el mercado del fútbol, Under Armour ya hizo pie en alguno de los clubes más tradicionales de los países donde el deporte es más popular. Actualmente viste en Brasil, al Sao Paulo, Fluminense y Sport Recife; en Inglaterra, al Aston Villa y Southampton, en Chile, al Colo Colo, y en México, al Toluca y Cruz Azul, entre otros.