Crusaders sigue intratable en el Súper Rugby

Crusaders no afloja y no importa el rival que enfrente o las condiciones climáticas que se presenten siempre sale airoso de cada pleito. Esta vez, su oponente fue Sunwolves y no tuvo problemas en derrotarlo 33-11. Ryan Crotty se lució con un doblete, y también se sumaron Todd, Mataele y Stratton. En la franquicia de Christchurch regresaron los All Blacks Israel Dagg y Owen Franks.

Con esta victoria, Crusaders se puso al frente de la Conferencia de Nueva Zelanda; mientras que la franquicia japonesa sumó su octavo traspié consecutivo.

En los restantes partidos jugados ayer, Sharks venció a Stormers 24-17, Bulls a Rebels 28-10 y Chiefs a Reds 36-12.

Cierran Brumbies-Jaguares

En la madrugada de hoy, a las 3.10 (hora argentina) Jaguares cerrará el décimo fin de semana del Súper Rugby cuando enfrente a Brumbies en el GIO Stadium, Canberra, bajo la supervisión de Angus Gardner. Televisa Espn2 y Play. Los Duendes Jerónimo de la Fuente y Emiliano Boffelli estarán presentes desde el arranque en la franquicia argentina.