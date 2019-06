Crucial partido y día de reunión

“Al equipo no lo voy a confirmar hasta mañana (por hoy). Tenemos claras bastantes cosas, pero hay jugadores que no están al ciento por ciento en lo físico”, dijo ayer el DT argentino Lionel Scaloni en la rueda de prensa habitual que los entrenadores deben cumplir antes de los partidos. Pero esto no alcanzó para disipar el run-run, los rumores, los dimes y diretes tan habituales de un tiempo a esta parte en la intimidad de la selección albiceleste.

Es que poco antes de la conferencia de prensa las pantallas de TV repitieron hasta el hartazgo una reunión de los jugadores en el centro de la cancha donde estaban entrenando. En el cónclave hablaron Scaloni y tuvo activa participación el capitán Lionel Messi, además de varios “históricos” del plantel.

Cuando le preguntaron sobre el tema, el DT sostuvo: “Lo que charlamos hoy queda para el grupo”. Y abundó: “Hablamos de cosas futbolísticas y de cómo podemos mejorar los errores que tuvimos, porque hablando se solucionan un montón de cosas. Es importante que los jugadores se expresen y eso hicieron. La mayoría se expresó y la reunión fue positiva”, concluyó Scaloni para dar por terminado el tema.

Pero más que cerrar la cuestión se abrieron varios frentes de interrogación. Y el equipo que enfrentará esta noche a Paraguay, en un crucial partido para el futuro en la competencia, sigue sin confirmarse pero suma certezas.

Sobre el esquema a utilizar, Scaloni indicó que “la idea es siempre defender con dos líneas de cuatro porque, con tres en el medio, la cancha se nos hace muy ancha a la hora de volver”.

Cuando llegó el turno de los nombres tiró algunas pistas: “La idea es poner a Gio (Lo Celso) en otra posición, donde se sienta más cómodo”, dijo sobre el rosarino del Betis al que se lo vio incómodo sobre la banda derecha ante Colombia.

“Roberto Pereyra (del Watford de la Premier inglesa) es uno de los motivos por los que demoramos la confirmación del equipo. Hoy (por ayer) se entrenó bien”, agregó Scaloni. Y sobre otro posible ingresante, el delantero Lautaro Martínez, del Inter de Italia, señaló: “Tenemos muchas esperanzas en Lautaro, nos garantiza trabajo, remate y llegada”.

Acerca de Sergio Agüero y Angel Di María, quienes quedarían fuera del equipo según los indicios de la última práctica albiceleste, el DT expresó que “cualquiera de los que vinieron pueden ser titulares. En el caso de Ángel, lo decidimos cambiar en el entretiempo. Son jugadores importantes, como todos los demás”.

Sobre Messi dijo que “está bien y necesitamos que siga de la misma manera, sobre todo como lo hizo en el segundo tiempo”.

“Vamos a buscar hacer lo del segundo tiempo, que es lo que buscamos para la selección. Para nosotros es como que la copa no empezó”, sostuvo el técnico cuando le tocó analizar a su equipo en la derrota ante Colombia. Al respecto dijo que “en el primer tiempo no sé si fuimos superados. No hicimos nuestro juego, fue eso, y no hay dudas de que en esos primeros 25 minutos del segundo tiempo con Colombia jugamos bien”.

Esta noche el Mineirao será testigo del intríngulis albiceleste, que no tiene titulares ni esquema ni estilo confirmados. La identidad de la selección argentina se juega en el verde césped, sin tanto palabrerío.

Leo, con voz alta en la charla

Cuentan que durante la charla que mantuvo Lionel Scaloni con el plantel, el jugador que mostró mayor participación fue Lionel Messi. El que tomó primero la palabra fue Scaloni. Al ex volante de Newell’s se lo vio enérgico, pero Messi se sumó de inmediato con gestos ampulosos y hasta algunos de reprobación. Leo se metió de lleno en la conversación, aunque todo parece indicar que lo que dijo fue ciento por ciento futbolero.

Messi, que un principio se había quedado descalzo, comenzó a jugar con uno de sus botines. Luego de eso, se calzó. La charla terminó. Los jugadores se fueron para el vestuario para cerrar una práctica que, además de haber dado indicios de cambios en el once titular, parece que fue determinante para el futuro del equipo en la Copa América.

Lo concreto es que Messi mostró una activa participación en la charla. Fue la voz del capitán en un momento complicado. Uno de los tantos que vivió en la selección argentina.

Habría cambios por todos lados

Lionel Scaloni subió la apuesta y metería cuatro cambios con relación al equipo que decepcionó en el debut contra Colombia. El técnico del seleccionado habría decidido modificar nombres en todas las líneas excepto el arquero. Así Milton Casco jugaría por Renzo Saravia en el lateral derecho; en el medio Roberto Pereyra sustituiría a Guido Rodríguez; Rodrigo De Paul estaría en lugar de Ángel Di María, mientras que Lautaro Martínez jugaría como centrodelantero por Agüero.

Todas estas variantes surgen del entrenamiento de ayer a la mañana en el predio Cidade do Galo. Además hubo una charla entre el DT y el plantel de más de 40 minutos una vez terminados los ejercicios tácticos.

Berizzo quiere anular a Messi

Eduardo Berizzo, entrenador del seleccionado de Paraguay, no anduvo con rodeos a la hora de reconocer que anular a Lionel Messi “no es tarea de uno solo”, sino “de todo el equipo”, en relación al partido que deberá jugar hoy su selección a las 21.30 en Belo Horizonte por la segunda fecha del grupo B de la Copa América.

El ex defensor de Newell’s, entre otros equipos, está intentando cambiarle la cara a la selección paraguaya. De hecho, el equipo no juega tanto al pelotazo como históricamente se destacaron los guaraníes: “Nuestra idea no es defender muy atrás. Refugiarse no está premeditado y la pretensión nuestra es jugar siempre en campo de Argentina. Ojalá podamos lograrlo porque de esa manera estaríamos jugando el partido que más queremos jugar”, destacó el Toto, quien en sus inicios fue ayudante de campo de Marcelo Bielsa en la selección chilena.

Berizzo también expresó con marcada claridad: “El equipo jugará según mi idea de partido. No sufrirá cambios de acuerdo a la alineación del rival, aunque obviamente no podemos descuidar que en Argentina juega Messi”.

“Yo siempre salgo a ganar. No preparo los partidos para empatar. No es mi estilo y nunca lo será. Sí tomaremos los recaudos que sean necesarios para que Argentina no pueda desarrollar su juego. Paraguay necesita ganar porque ante Qatar lo dejamos escapar”, cerró el ex defensor rojinegro.