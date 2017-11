Cozzoni: "De Central nos roban jugadores"

"De Central nos roban jugadores de inferiores (categorías entre 2004 y 2008). Los padres fueron los que nos vinieron a contar de esta situación", contó el coordinador deportivo de la escuela de fútbol infantil de Malvinas, Ariel Cozzoni, en la charla que mantuvo con Ovación. Y aclaró: "Yo separo a la comisión directiva y quiero creer que no están al tanto de esto. Si lo están me parecería mucho más grave".

El ex atacante contó que "Hugo Hernández, de Central, ya nos habló a varios chicos. De acuerdo a lo que dicen, es el captador de Central, pero no se hace así. Les ofrece cosas a los padres y realizar eso me parece una barbaridad. Además, los mismos chicos nos cuentan".

"Le damos contención y las herramientas para que sigan progresando. El que no está cómodo y se quiere ir se va. Me preocupa que se meta en el baby fútbol", expresó.

"Hablé tiempo atrás con el delegado de Central, que era Gustavo Grossi (actualmente en River), porque tuvimos el mismo problema. Ahora, según me contaron, Hernández vino de la mano de él. Ahí empezaron los problemas".