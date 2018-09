Coudet dijo que Gallardo "es el menor DT de Argentina"

"Gallardo es el mejor entrenador de Argentina. River planteó el partido que creía pero no pudimos ejecutar nuestro plan. No nos sorprendieron tácticamente pero no fue nuestro día. Me pegó muy fuerte la eliminación", comentó el Chacho Coudet, aún dolido por la eliminación de su equipo en la Copa Libertadores.

"La serie contra River era difícil pero yo no le encuentro una explicación al partido que hicimos. La sorpresa fue porque habíamos preparado otra cosa. Somos todos culpables de la eliminación", explicó.

Sobre la partido de Lautaro Martínez: "Se nos fue un jugador que pagaron 33 millones de dólares. Tuvimos que cambiar conceptos y armado de juego tras su salida. Tuvimos que reinventarnos", explicó.

Con relación al probable retiro de Lisandro López fue contundente. "Lisandro en diciembre no se va a ningún lado, olvídense. Todo lo malo que tiene (por lo fastidioso), también lo tiene de bueno, lo quiero siempre en mi equipo, está medio colifa".

En tanto, sobre Ricardo Centurión adoptó una postura más "paternal": "No es difícil trabajar con Centurión, es un gran chico, lo quiero tener siempre. Se equivocó en el Monumental y ya lo dijo él", dijo.

"En los clubes grandes se complica si no ganás, lo hubiese sido si no le ganábamos a Central. Se busca el quilombo en lugar de realzar los triunfos", finalizó.