Coudet avisó que no seguirá en Racing el próximo año

El técnico de Racing, Eduardo Coudet, avisó ayer que no seguirá desde el próximo año y que su salida fue “pensada y comunicada en septiembre”, en la previa al partido de mañana contra Talleres.

“La decisión de mi salida fue pensada, no pasó por ninguna cuestión puntual y se la comuniqué a la dirigencia y a Diego Milito en septiembre para que tengan tiempo de buscar a un nuevo entrenador. Nobleza obliga, esto no tiene que ver con lo económico ya que se me hizo una propuesta desde acá para seguir. Como ya lo había comunicado de manera interna, creo que se ha cumplido un ciclo y más allá de estos partidos que faltan, no voy a continuar. Seguimos teniendo objetivos claros junto al desafío de terminar lo más alto que se pueda en la tabla y la chance de sumar otro título más el 14 de diciembre. No pasó nada raro con los jugadores, tenemos una gran relación con ellos. Eso lo dejo bien claro. Me voy”, enfatizó.