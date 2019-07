Cortitas de los Juegos

Luego de 16 años llegó la medalla

Triatlon. Gracias a Luciano Taccone, deportista oriundo de Bernal, el triatlón argentino volvió a un podio panamericano después de 16 años. Taccone se subió al tercer lugar con un bronce que vale mucho más que eso en una prueba sumamente dura en el continente y le dio a Argentina una de las grandes alegrías del día. Completó la prueba en Playa Agua Dulce a 25 segundos del ganador, el Mexicano Crisanto Grajales Valencia (1:50:39), y a 16 del escolta, el brasileño Manoel Messias. En damas, Romina Biagioli terminó 9ª y Delfina Alvarez 18º. Al finalizar la prueba la cordobesa reclamó porque el Estado y el Enard no les quiten las becas a los atletas argentinos que no logren subirse al podio. El tema preocupa a toda la delegación ya que muchos de ellos verán en riesgo sus carreras en caso de no ganar medallas.

Ellos lejos, ella con gran marca

Atletismo. Los argentinos Miguel Barzola y Mariano Mastromarino (bronce en Toronto 2015) finalizaron 8º y 11º, respectivamente. El peruano Christian Pacheco conquistó la medalla de oro con una marca récord en la historia de los Juegos Panamericanos: 2:10:41 horas. Entre las chicas la tandilense María Luján Urrutia estuvo a más de 10 minutos de su mejor marca, pero en sus primeros Panamericanos logró el 12º lugar con un tiempo de 2:50:9, la mejor posición para una maratonista argentina en esta competencia en 24 años.

Día desfavorable para los Giorgis

Esqui nautico. Los hermanos Tobías e Ignacio Giorgis no pudieron meterse en las finales de slalom tras las clasificaciones de ayer, aunque hoy intentarán revertir la suerte cuando se presenten en figuras y salto, a las 12 y a las 15.30.

Los Pumas están por buen camino

Rugby. Los Pumas Seven se metieron en las semifinales y hoy enfrentarán a EEUU, desde las 13.40. Fue tras superar en la segunda jornada a Uruguay 32 a 0 y a Canadá por 12 a 7. Las Pumas cayeron con EEUU 49 a 0 y le ganaron a T. y Tobago por 46 a 0. Irán por el 5º puesto.