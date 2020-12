Piensa ejecutar un proyecto superador. Ambicioso. Coronel Aguirre sigue creciendo desde su impronta. La pandemia no le pone límites a la ilusión deportiva y social. Tiene en sus manos un plan de infraestructura institucional que será polo de referencia. No solo en el ámbito de la Asociación Rosarina sino en toda la región. Al menos así lo certifica Diego Lavezzi en el amanecer del diálogo con Ovación. “El gobierno de Santa Fe y la municipalidad de Villa Gobernador Gálvez nos cedieron en su momento un terreno de cinco hectáreas en la continuación de la avenida San Martín y el arroyo Saladillo. No podíamos empezar las obras por diversos motivos. Pero ahora se dieron varias situaciones y avanzaremos a fondo con la tan soñada ciudad deportiva. Realizaremos un innovador centro deportivo para potenciar y contener a los chicos de Villa Gobernador Gálvez y de otros lugares que quieran venir”, expresó de entrada el máximo directivo con marcada alegría.