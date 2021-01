Coronavirus en Central: los hisopados de Alan Marinelli y Joaquín Laso dieron positivo

Se indicó además que ambos futbolistas se encuentran asintomáticos y cumpliendo el aislamiento en su domicilio y bajo la supervisión del departamento médico del club.

Los casos de Laso y Marinelli se suman a los de Jonathan Botinelli y Lucas Martínez Dupuy, una de las reservas del Kily. Tampoco estarán ante la otra academia el capitán Emiliano Vecchio, afectado por una lesión en el tobillo izquierdo, y el volante central Fabián Rinaudo, quien llegó a la quinta amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión.

>> Leer más: Vecchio: "Estoy un poco lastimado, pero no estoy muerto"

En declaraciones a La Capital, el vicepresidente 1º de Central, Ricardo Carloni, señaló que "estamos siguiendo los cuidados extremos que impone el distanciamiento. Nos estamos ocupando del tema. No hay riesgo de que el partido del sábado no se juegue. En los entrenamientos tratamos de tener todos los cuidados. Después, lo que hacen en su vida privada, si los jugadores se juntan o no, sobre eso no puedo decir más nada. En los entrenamientos está cada uno con su herramienta y solo se juntan cuando se practica futbol".

"Incluso los que dieron positivo llegarían justo para la final", agregó Carloni refiriéndose a la posibilidad de que el canalla dispute el partido decisivo en San Juan -con muchas posibilidades que sea ante Newell's- el sábado 16 de enero. El ganador de ese partido se enfrentará con el perdedor de la final de la zona Campeonato por un lucag en la Copa Sudamericana 2022.