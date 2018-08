Coria: "Hay un déficit de 20 millones de pesos"

¿Qué tan mal está la AAT? Muchos de ustedes dijeron que la encontraron peor de lo que imaginaron.

Hay un déficit de 20 millones de pesos, con 3 millones mensuales que se van en sueldos y en gastos. Los chicos se tenían que ir al Sudamericano y no había ropa ni plata para comprarla. Somos Argentina, venimos de ganar la Copa Davis hace dos años, no nos puede pasar esto. Sino siempre dependemos de un Del Potro o de un Axel Geller (junior), no podemos estar atados así, necesitamos un proyecto serio y hay material. El tenis femenino también está mal. Ahora se acercaron a ayudar Mecha Paz, Florencia Labat y Florencia Molinero, las chicas también se están sumando para aportar y colaborar.

¿Muy dejado de lado?

No había proyecto directamente. En los últimos Juegos Olímpicos no tuvimos ninguna jugadora, en el circuito las chicas hacen malabares, no hay torneos, tenés que buscarle la vuelta. Cuando ganamos la Davis era el mometo de conseguir sponsors.