Córdoba, a todo o nada con el Pincha

Estudiantes será el escollo en 32avos de final

La gran campaña que está haciendo Central Córdoba en la Primera C dio sus frutos en enero pasado, cuando el charrúa derrotó 2 a 1 a Dock Sud y logró la clasificación a la Copa Argentina por terminar entre los cuatro mejores de la tabla al termino de la primera rueda.

Sin dudas, el gran objetivo es conseguir el ascenso a la Primera B, pero jugar la copa también es un premio al esfuerzo grupal.

En el camino tendrá a Estudiantes de La Plata, un rival de otra jerarquía, pero no por eso el Matador se va a achicar. Antecedentes ante equipos en la previa "más fuertes", sobran.

En la edición 2012/13, eliminó a Central al ganarle 2 a 1 por los 24avos de final. En aquella ocasión convirtieron Juan Carlos Lescano y Martín Salinas para el charrúa. Posteriormente, en 16avos de final, Córdoba no pudo ante All Boys y cayó 2 a 0. Para el albo marcaron un ex Central y un actual leproso: Matías Lequi y Brian Sarmiento.

En 2016, el Matador perdió 2-1 ante Huracán pero hizo transpirar más de la cuenta al equipo de Eduardo Domínguez, que recién sacó diferencias a veinte minutos del final. Alejandro Romero Gamarra abrió la cuenta para los quemeros, empató Leandro Figueroa, y desniveló Mauro Bogado.

Gerardo Pérez, capitán de Central Córdoba, opinó tras el sorteo: "Sabíamos que nos iba a tocar un rival complicado y Estudiantes es uno de ellos. Genera entusiasmo poder jugar ante equipos de primera división".

Estudiantes de La Plata, en la edición pasada, fue sorprendido por Sport Club Pacífico, que escribió la página más resonante de su historia al sacar del torneo al pincha por 3-2, en cancha de Banfield.