Córdoba llegó a lo más alto

Alfredo Resler con una estupenda definición marcó el primer tanto.

Central Córdoba ganó y se subió a la cima de la Primera C. En cuanto al resultado fue una tarde perfecta porque venció a Sportivo Italiano por 2 a 1, mientras que Luján hizo lo propio ante Defensores Unidos (líder) y ahora los tres equipos comparten la punta con 47 unidades. Pero la tarde no fue completa para los charrúas porque César Delgado salió lesionado y tendría un desgarro en el aductor derecho. De confirmarse este diagnóstico, el Chelito estaría tres semanas afuera de las canchas.

Desde el inicio, el local salió a presionar al charrúa en todos los sectores y se hizo dueño del trámite con el despliegue de los mediocampistas. A los 8' Marclay habilitó a Diz y el delantero remató desviado. Córdoba reaccionó, se adelantó en el campo y a los 10' en la primera incursión en el área de los azzurros logró anotar el primer gol por intermedio de Alfredo Resler, quien recibió un preciso centro de Yassogna y con tremendo zapatazo venció al guardavalla local. Golazo para el 1 a 0 .

Con el resultado a su favor el equipo de Tablada jugó tranquilo y cuando se lo propuso llegó con peligro al arco de Italiano. A los 43', Lalo Pérez habilitó a Yassogna, el delantero remató y Zappacosta rechazó al córner.

En el complemento fue un calco de la etapa inicial. El charrúa controló el balón y a los 62' Sgotti habilitó a Lazo, el volante recorrió 50 metros solo, enfrentó a Zappacosta, la pinchó y estampó el 2 a 0.

A los 89' achicó las diferencias para los locales y puso el 2-1. En el adicional estampó un cabezazo en el travesaño. Ganó Córdoba y ahora es uno de los líderes de la C.

