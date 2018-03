Córdoba ganó y es puntero

Córdoba se puso definitivamente el traje de candidato. Es que con un jugador menos casi todo el segundo tiempo (Gerardo Pérez vio la roja) aguantó el 2-1 que consiguó en el amanecer del complemento y se trajo una importante victoria ante El Porvenir, con la que se subió a lo más alto de la tabla de la Primera C, al menos hasta que hoy juegue Defensores Unidos (visita al colista Berazategui).

Los charrúas debían ganar para hacer valer el punto del 0-0 con Luján en el Gabino Sosa. Y no se achicaron ante el local, que de movida tomó la iniciativa, tratando de llegar al arco defendido por Juan Ojeda.

Y si bien en la primera contra (6') estuvo cerca de desnivelar Lucas Lazo desde afuera, tras una buena habilitación de Migueles, su remate salió muy cerca del arco, fueron los de Gerli los que gritaron la apertura.

A los 14' Rodríguez se mandó por la punta derecha, sacó un centro preciso y Acevedo, entrando por el corazón del área y de cabeza marcó el 1 a 0.

Con el gol se agrandó el dueño de casa y contó con dos situaciones para aumentar por intermedio de Rodríguez y Acevedo a los 17' y 21'. Córdoba pudo salir del asedio y en la segunda incursión al área Juan Pablo Pereyra de cabeza estampó la igualdad.

Desde ahí los dirigidos por Ariel Cuffaro Russo fueron por el triunfo y tuvieron dos oportunidades. A los 42' Yassogna exigió a Ramírez y a los 45' Sánchez envió un centro que Casini, de cabeza, conectó pero se le fue arriba del travesaño.

El complemento arrancó de la mejor manera para los charrúas, porque a los 30 segundos Sánchez realizó una gran jugada por izquierda, sacó un centro al corazón del área y Lazo, de arremetida y con un remate cruzado, venció a Ramírez para establecer el 2 a 1.

A los 51' llegó la doble amarilla para el capitán Lalo Pérez y los de Tablada se tuvieron que esforzar al máximo para mantener el triunfo. Los minutos pasaron, el local se fue en busca de la igualdad pero chocó con la gran tarea defensiva del charrúa hasta los 8' de tiempo adicional. Así Córdoba ganó un partido duro y, al menos hasta que hoy juegue el Cadu, es el líder de la C.