Córdoba comenzó torcido

No pudo. Yassogna inicia el ataque charrúa. El delantero no gravitó ante el azzurro.

Central Córdoba comenzó con el pie izquierdo en el arranque del torneo de Primera C. En el debut de Eduardo Bustos Montoya como nuevo entrenador cayó ante Sportivo Italiano por 1 a 0 con gol en contra de Maximiliano Saucedo en el segundo tiempo. Por lo realizado en los 90 minutos la derrota ante los azzurros fue demasiado castigo, el charrúa hizo méritos para llevarse por lo menos un punto de Ezeiza. El matador volverá a jugar el próximo domingo, a las 15.30, ante Argentino de Merlo.

Con aire renovado el charrúa iniciaba con toda la ilusión un largo camino en el cuarto certamen de AFA, en el que afrontará el nuevo formato de torneos con Apertura y Clausura.

En este contexto, la dirigencia de Córdoba con Eduardo Bulfoni a la cabeza, apostó al Tati Bustos Montoya. El joven DT venía trabajando en el club y fue el elegido para afrontar el exigente campeonato después de la partida de Daniel Teglia a Boca Unidos.

Y en el estadio República de Italia los dos equipos salieron a jugar la primera mitad con un libreto muy mezquino. Los minutos pasaron, hubo pocas llegadas sobre los arcos y la más clara fue para los charrúas. A los 30', Lucas Lazo probó desde afuera y el arquero azzurro se exigió para quedarse con el balón.

El local se animó a jugar en campo visitante, manejó el balón pero no tuvo ideas para vulnerar la férrea defensa charrúa. Y así, con un trámite muy parejo se fueron al descanso sin quebrar el cero.

La segunda mitad comenzó a pedir de los azzurros por el trabajo que hicieron sus mediocampistas. Eso tuvo premio a los 57', cuando llegó al gol tras un remate de Cueto que rozó en Saucedo y el balón descolocó a Giroldi para transformarse en el inesperado 1 a 0.

A partir de la apertura, el local metió el partido en el freezer, les cedió el balón a los charrúas y de contra pudo aumentar el marcador, sin embargo chocó con un par de buenas intervenciones del arquero charrúa.

En los minutos finales los azules de Tablada fueron a buscar la igualdad y contaron con una chance para igualar tras un cabezazo de Lucio Cereseto que salió muy cerca del travesaño.

No hubo caso entonces, Central Córdoba no pudo levantar vuelo como esperaba en el arranque del torneo porque pagó caro una distracción que Sportivo Italiano no le perdonó. Pero esto recién empieza, la diferencia fue mínima y el crédito para este equipo está abierto.